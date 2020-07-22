Первые конкурсы по разработке месторождений янтаря выиграли компании, созданные за месяц и за неделю до его проведения

Александр Суков / Деловая столица

Государственная служба геологии и недр Украины провела первые два аукциона на право добывать янтарь. На аукционы 17 июля выставлялись два участка в Сарненском районе Ровенской области. В результате право на разработку участка «Западный первый», стартовая цена которого составляла 319,6 тыс. грн, было продано за 29 млн грн ООО «Терра Амбер». Право на разработку второго участка - «Западный второй» - при стартовой цене 333,2 тыс. грн продано за 12,63 млн грн ООО «БурПром».

Площади обоих участков - почти по 10 га каждый. При этом в условиях конкурса указано, что участки уже пострадали от незаконной добычи янтаря и требуют рекультивации.

По данным из открытых источников, обе компании-победителя - новички, и были созданы незадолго до проведения конкурса.

В частности, «Терра Амбер» была зарегистрирована практически за неделю до конкурса (9 июля). Основным видом деятельности «Терра Амбер» указала «прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии», а еще одним - разведочное бурение. Учредитель компании - Светлана Мора. Известно лишь, что она является учредителем общественной организации «Федерация карате-до Вадо Кай города Киева и Киевской области».

О втором победителе также информации не много. ООО «БурПром» было зарегистрировано всего за месяц до конкурса, 16 июня, основной вид деятельности - «Прочие отрасли горнодобывающей промышленности», также компания задекларировала, что занимается (или планирует заниматься) производством ювелирный изделий, добычей декоративного и строительного камня, его резкой и обработкой. Конечный бенефициарный собственник - Ольга Ярмак, она владеет компанией - победителем конкурса не напрямую, а через два ООО: «Ресурсплюс-2020» и «Правовой стандарт».

Связаться с руководством компании «Терра Амбер» не удалось. А директор ООО «БурПром» Павел Бондарь рассказал «ДС», что компания выиграла конкурс на геолого-изыскательские работы, и это означает, что в ближайшие пять лет будет определять запасы янтаря на этом участке, их необходимо будет подтвердить в Госслужбе геологии и недр, и только после этого возможно получение лицензии на промышленную разработку на больший срок. Тем не менее компания надеется за счет добычи (она все же будет проводиться, но в непромышленных масштабах) в течение первых пяти лет окупить вложенные средства.

«Мы закупаем технику, будем разрабатывать участок, а потом проводить рекультивацию этой территории. Это не будет варварский способ добычи», - сказал он.

На вопрос о том, куда планирует использовать добытый янтарь компания, Павел Бондарь сказал, что на сегодня крупнейшим покупателем этого камня является Китай.

Первая публичная и открытая продажа прав на разработку месторождений янтаря - неординарное событие для Украины. Ведь этот незаконный промысел, процветающий в западных областях, стал таким же широко известным, как некогда незаконные шахты-копанки в Восточной Украине.

Стали бдеть

Ситуация с незаконной добычей янтаря начала меняться с августа прошлого года. Примерно тогда, когда президент Владимир Зеленский во время поездки в Житомирскую область устроил силовикам нагоняй за то, что плохо борются с этим злом. По требованию Зеленского Национальная полиция тогда уволила начальников в 9 райотделах в Житомирской, Ровенской и Волынской областях, а сам президент уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Кроме того, тогда же Зеленский потребовал от руководителя Житомирского облуправления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию. Куринский уволился по согласию сторон, но потом оспорил законность своего увольнения. В результате Окружной административный суд Киева в апреле этого года увольнение Куринского признал незаконным, а также присудил выплатить ему среднюю зарплату за время вынужденного прогула в размере 107 тыс. грн. Сейчас это решение оспаривается в апелляции.

После «разгона», устроенного президентом, правоохранительные органы зашевелились - в сети стали чаще появляться новости о задержании нелегальных добытчиков янтаря и изъятии крупных партий этого камня. Например, в январе текущего года полиция в Ровенской области изъяла у местного жителя с 41 кг янтаря, и тогда же - поймала председателя одного из сельсоветов с 30 кг «добычи». В феврале возле Ровно полиция совместно с Национальной гвардией задержали семерых копателей, которые уже оказывали сопротивление полиции при попытке задержания. В мае полиция в том же Сарненском районе, где выставлялись на конкурс два участка, провела обыски и изъяла более 100 кг янтаря, а в июне в той же Ровенской области - партию уже в 860 кг янтаря стоимостью около $1,2 млн.

Однако нелегальную добычу не удалось искоренить полностью. Тем не менее, по оценке Павла Бондаря, ее уровень значительно снизился. Объем нелегальной добычи янтаря в Украине в предыдущие годы оценивался на уровне 120-300 т в год.

Пряники для бизнеса

С другой стороны, Верховная Рада приняла и несколько законов, которые должны выступить не кнутом, но пряником в процессе легализации добычи янтаря. В декабре прошлого года был проголосован законопроект №2240, который ввел единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участки до 10 га через электронные аукционы ProZorro. Этот закон установил, что начальная цена продажи на аукционе спецразрешения на добычу янтаря будет составлять 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) за 1 га земли. До этого начальная цена рассчитывалась на основании методики, установленной Кабмином. Одновременно в этом же законе была установлена и уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, покупку, передачу и переработку полезных ископаемых, законность которых не подтверждается документами. Штраф за это нарушение был установлен в размере от 51 тыс. до 170 тыс. грн, или лишение свободы на срок до 3 лет с конфискацией.

Уже в феврале этого года Верховная Рада сделала еще один шаг в направлении легализации данного бизнеса - ставка рентной платы на добычу янтаря была снижена с 25 до 5% на 2020 г., до 8% - на 2021 г., и до 10% - с 2022 г.

Однако Павел Бондарь считает, что основным фактором снижения нелегальной добычи янтаря в Украине было то, что покупатель стал больше интересоваться именно легально добытым камнем: «Я думаю, что это основная причина, по которой будет снижаться нелегальная добыча». Впрочем, посмотрим, как будут развиваться события, ведь китайцам, а именно они являются основными покупателями, явно было бы выгоднее приобретать потенциально более дешевый нелегальный янтарь.

