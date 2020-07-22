Фонд соцстраха компенсировал 7, 3 миллиона лицам, которые потеряли заработок из-за самоизоляции

Шесть тысяч украинцев получили компенсацию от Фонда социального страхования в размере 7, 3 млн грн в связи с утраченным заработком из-за самоизоляции.

Об этом сообщает Фонд социального страхования.

"Свыше 6 тыс. застрахованных украинцев находились в самоизоляции под медицинским наблюдением с начала пандемии COVID-19, из них почти 1,5 тыс. - медицинские работники. Каждый из них получил от Фонда социального страхования Украины компенсацию утраченного за этот период заработка - на сегодня ФССУ профинансировал свыше 38 тысяч дней изоляции. По состоянию на сегодня Фонд направил на эту статью расходов около 7,3 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

В ФССУ напомнили, что пособие за время изоляции от COVID-19 финансируется на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности - право на его получение имеют все застрахованные лица в случае контакта с инфицированным больным, устанавливается режим изоляции для противодействия возможному распространению коронавирусной болезни.

Размер такой помощи от Фонда составляет 50% среднего дохода работника независимо от продолжительности стажа, начиная с шестого дня самоизоляции (первые пять дней за счет работодателя). Вместе с тем, для медицинских работников сумма пособие от Фонда рассчитывается, исходя из 100% средней заработной платы, и также не зависит от продолжительности страхового стажа.