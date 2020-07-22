Малюська назвал дату запуска единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей

Обновление программного обеспечения нового Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций завершиться 16 августа. Об этом сообщил Министр финансов Денис Малюська, говорится на сайте Кабинета министров.

Обновление ПО начнется 5 августа. Седьмого августа прекратит работу старый реестр. Во время обновления прием документов для регистрации юрлиц, физлиц, и общественных организаций проводится не будет, говорится в сообщении.

Прием документов возобновится после 16 августа, уточнил министр.

Новый реестр позволит бесплатно искать информацию на основе данных отдельных подразделений юрлиц, формировать выписки после проведения любого регистрационного действия, вести учет семейных фермерских хозяйств, закрывать ФОПы, использовать упрощенную процедуру изменений дынных о юрлице.

"В новом реестре возможно изменить вид деятельность юрлица, оспорить запрет на выдачу той или иной регистрации. Также усилены средства технической защиты против взлома реестра и контроля противодействия рейдерству", - объяснил Малюська.

Министр добавил, что в реестр введена новая категория данных - «конечный бенефициарный собственник». Это позволит улучшить качество информации об конечных бенефициарных собственниках и отделить из от основателей компаний.