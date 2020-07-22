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В Украине восстанавливается спрос работодателей на новых сотрудников
11:34 21.07.2020 |
Спрос работодателей на новых сотрудников восстанавливается, так с 1 июня по 14 июля компаниями было размещено на 47% больше предложений о работе, чем за аналогичный период весной, сообщается в исследовании Международного кадрового портала grc.ua.
Согласно пресс-релизу по итогам исследования, активный спрос наблюдается как раз на представителей тех проффесиональных сфер, чья работа была невозможна или значительно ограничена в период действия основных карантинных ограничений. Так, например, в рассматриваемый период активнее начали искать: домашний персонал, работников в сфере "Туризм, рестораны", консультантов, банковских работников, работников в спортивные учреждения.
Похожие тенденции наблюдаются и в разрезе активности отраслей. В первой половине лета ощутимо больше вакансий разместили работодатели из таких сфер: "Розничная торговля", "Финансовый сектор", "Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника", "Услуги для населения" (салоны красоты, пошив, ремонт одежды и обуви, такси, туристические компании, спортивные и фитнес-клубы, центры развлечений и т.д.), "Гостиницы, рестораны, общественное питание, кейтеринг".
Кроме того, в первой половине лета 2020 года, по-прежнему, наибольшее количество предложений о работе разместили для представителей профсфер "ИТ, телеком" (по сравнению с весной позиции этой профсферы несколько ослабли, а доля в общем объеме снизилась в пределах 1-2%), "Продажи "(менеджеров по работе с клиентами, продавцов и т.д., наоборот, начали искать активнее, а доля в общем объеме выросла на 3-4%), "Маркетинг", "Банки" (доля профсферы увеличилась на 1-2%), "Админперсонал", "Бухгалтерия", "Производство" (доля профсферы уменьшилась на 1-2%),"Транспорт", "Начало карьеры ","Строительство".
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