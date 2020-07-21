Транспортные предприятия Украины в I пол-2020 сократили перевозку грузов на 16,3% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-июне 2020 года сократили перевозку грузов на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 275,5 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 19,6% - до 135,1 млрд ткм.

Согласно статданным, в первом полугодии текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 143,2 млн тонн грузов, что на 8,7% меньше, чем в январе-июне-2019. Автомобильным было перевезено 85,6 млн тонн (-24,2%), водным – 2,2 млн тонн (-10,9%), трубопроводным – 44,5 млн тонн (-21,8%), авиационным – 0,04 млн тонн (-5,7%).



Грузовые перевозки в Украине в январе-июне 2020г: