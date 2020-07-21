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Транспортные предприятия Украины в I пол-2020 сократили перевозку грузов на 16,3% - Госстат
23:49 20.07.2020 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-июне 2020 года сократили перевозку грузов на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 275,5 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 19,6% - до 135,1 млрд ткм.
Согласно статданным, в первом полугодии текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 143,2 млн тонн грузов, что на 8,7% меньше, чем в январе-июне-2019. Автомобильным было перевезено 85,6 млн тонн (-24,2%), водным – 2,2 млн тонн (-10,9%), трубопроводным – 44,5 млн тонн (-21,8%), авиационным – 0,04 млн тонн (-5,7%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-июне 2020г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-июню 2019г
|млн т
|в % к январю-июню 2019г
|Транспорт всего:
|135113,3
|80,4
|275,5
|83,7
|железнодорожный
|82675,8
|89,9
|143,2
|91,3
|автомобильный
|20087,6
|86,6
|85,6
|75,8
|водный
|1365,5
|88,3
|2,2
|89,1
|трубопроводный
|30819,3
|60,2
|44,5
|78,2
|авиационный
|165,1
|108,4
|0,04
|94,3
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