Финансовые новости
- |
- 21.07.20
- |
- 08:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Транспортные предприятия Украины за 6 мес. сократили перевозку пассажиров на 43,4% - Госстат
07:36 21.07.2020 |
Транспортные компании Украины в январе-июне 2020 года перевезли 1,21 млрд пассажиров, что на 43,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
По ее данным, пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 22,9 млрд пасс./км, что на 58,9% меньше показателя за указанный период прошлого года.
Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-июне воспользовалось 32,1 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 58,9% меньше к январю-июню годом ранее, а услугами автомобильного транспорта – 513,8 млн пассажиров (на 43,4% меньше).
Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 67% - до 2 млн чел.
Кроме того, по данным Госстата, в первом полугодии трамваями воспользовалось 200,9 млн пассажиров (сокращение на 35,8%), метрополитеном – 176,6млн (сокращение на 50,3%), троллейбусами – 285,1 млн (сокращение на 40,3%).
Перевозка пассажиров водным транспортом уменьшилась на 93,2% и составила около 10 тыс. чел.
Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.
Пассажирские перевозки в январе-июне 2020г:
|Пассажирооборот
|Перевезено
|млн пасс. км
|в % к янв-июню 2019г
|млн
|в % к янв-июню 2019г
|Всеми видами транспорта
|22853,4
|44,1
|1210,5
|56,6
|в том числе:
|железнодорожным
|4796,3
|33,4
|32,1
|41,1
|автомобильным
|9056,7
|54,8
|513,8
|56,6
|водным
|0,3
|2,8
|0,0
|6,8
|авиационным
|4771,6
|35,1
|2,0
|33,0
|трамвайным
|1199,5
|64,7
|200,9
|64,2
|троллейбусным
|1677,6
|61,6
|285,1
|59,7
|метрополитенами
|1351,4
|49,7
|176,6
|49,7
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ следует продолжить политику снижения учетной ставки - глава центробанка
|Думаете продать или подарить недвижимость? К чему готовиться
|Задержание экс-главы «Укравтодора» Новака: для следователей много вопросов
|Як курс 30 гривень за долар вплине на очікування щодо інфляції та обсягів виробництва?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Где выгодно взять кредит под залог недвижимости в Украине?
В РУБРИКЕ
|Нефть слабо дорожает 21 июля на новостях по вакцине и ожиданиях по спросу
|Протесты в Болгарии длятся двенадцатый день
|«Энергоатом» не смог закупить топливо Westinghouse в I квартале из-за долгов «ГарПока»
|Транспортные предприятия Украины за 6 мес. сократили перевозку пассажиров на 43,4% - Госстат
|Транспортные предприятия Украины в I пол-2020 сократили перевозку грузов на 16,3% - Госстат
|Численность населения Украины с начала 2020 года сократилась на 116 тыс. чел. - Госстат
Это интересно
|Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор
|Maserati показала свой первый гибрид
|Умными очками Apple Glasses можно будет управлять глазами
|На Huawei подали в суд за нарушение патентов на технологии обработки изображений
|Huawei, Xiaomi, Bytedance и OnePlus возглавили рейтинг лучших китайских брендов
|Mercedes-AMG GT Black Series: самый мощный V8 и активная аэродинамика
|Хакеры, взломавшие аккаунты знаменитостей в Twitter, заработали $121 000