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Численность населения Украины с начала 2020 года сократилась на 116 тыс. чел. - Госстат
23:35 20.07.2020 |
В период с января по май 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 116,7 тыс. человек, сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
Согласно данным на сайте Госстата, население в Украине, по оценке на 1 июня 2020 года, составило 41 млн 785 тыс. человек.
"В течение января-мая 2020 года численность населения уменьшилась на 116,7 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных", - отмечается в сообщении.
Так, в 2019 году численность населения по состоянию на 1 июля составляла 42 млн 30 тыс. 832 человека.
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