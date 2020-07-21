50% официально зарегистрированных безработных имеют диплом вуза — Госслужба занятости

Госслужба занятости выяснила, каков возраст, пол, образование безработных в Украине и кем они работали ранее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По состоянию на 1 июля в стране было официально зарегистрировано 518 000 безработных.

Половина из них имеют высшее образование, 33% окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу.

Женщины составляют 58% безработных, мужчины - 42%.

Что касается возраста, то 31% безработных - молодежь до 35 лет, 29% - граждане от 35 до 44 лет, 40% - старше 45 лет.

Из общего количества безработных 21 800 человек (или 4%) имели инвалидность, 9 200 человек (2%) - бывшие участники АТО, 5 200 (или 1%) - внутренне перемещенные лица.

39 500 человек (или 8%) - люди, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет, 4 500 человек (около 1%) - выпускники учебных заведений.

До увольнения 17% безработных работали в сфере торговли, 14% - в перерабатывающей промышленности, 13% - в госуправлении, обороне и соцстраховании.

Еще 9% работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

С начала действия карантина (с 12 марта по 30 июня) при содействии службы занятости найти работу смогли 174 000 украинцев, из них 116 000 имели статус безработных. 54% трудоустроившихся нашли работу в сельском хозяйстве, 13% - в перерабатывающей промышленности, 11% - в торговле.

В том числе в июне смогли трудоустроиться 54 000 украинцев. Это на треть больше, чем в мае.

Госслужба занятости рассчитывает, что с восстановлением полноценной работы различных отраслей экономическая активность в стране значительно оживится. Это, в свою очередь, может смягчить ситуацию на рынке труда и будет способствовать уменьшению количества безработных.

Такое мнение разделяют и в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства. Там полагают, что ситуация на рынке труда уже не будет ухудшаться. Министр Игорь Петрашко подчеркивал, что ситуация на рынке труда меняется к лучшему, что дает основания для оптимизма.