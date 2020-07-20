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На Ривненщине впервые продали на аукционе разрешения на добычу янтаря
07:56 20.07.2020 |
В Ривненской области состоялись первые аукционы по продаже права добычи янтаря на двух участках, на которых было выручено 40 млн грн.
Об этом сообщил глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.
"Состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами. Напомню, два участка до 10 га в с. Алексеевка Сарненского района выставили на сайте "Прозорро" еще в июне. А уже 17 июля состоялись онлайн-торги. Результат превысил все наши ожидания", - отметил он.
По словам Коваля, начальная цена первого участка была 319,6 тыс. грн, а во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн, а купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше.
В целом участие в первом аукционе приняли четыре фирмы, а во втором - шесть.
"Победители получили специальные разрешения на 5 лет. Они дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках. Новый закон о янтаре, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, позволил добывать солнечный камень легально. Мы работаем открыто и на прозрачных условиях для бизнеса!" - подытожил председатель ОГА.
Как сообщал Укринформ, 28 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".
Закон урегулирует отношения относительно пользования недрами с целью добычи янтаря и направлен на прекращение незаконной добычи, а также на создание благоприятных условий для развития в Украине янтарной промышленности, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий, роста уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей среды при добыче и рекультивации поврежденных земель.
19 декабря 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно урегулирования вопроса добычи янтаря. В тот же день парламент принял в первом чтении законопроект о снижении размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с 25% до 10%.
Правоохранительные органы неоднократно выявляли факты незаконной добычи янтаря в Волынской, Ривненской и Житомирской областях. Стоимость нелегально добытого янтаря оценивают в сотни миллионов долларов.
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