Гетманцев обвинил главу Минфина в срыве реформы таможни

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики, народный депутат Даниил Гетманцев заявил о срыве реформы таможни по вине министра финансов Украины Сергея Марченко.

"Очевидно, что министр финансов не оправдал доверие, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения М. Нефёдова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась...", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в рамках уголовных производств Национальная полиция совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генерального прокурора Украины задокументировала преступную деятельность сотрудников Одесской таможни Гостаможслужбы Украины, которая состояла в получении неправомерной выгоды от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление.

Депутат написал, что 13 марта 2020 года был зафиксирован факт требования и получения неправомерной выгоды в размере 1 тыс. долл. начальником таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни Осипчуком. 12 мая, по словам Гетманцева, был зафиксирован факт требования и получения неправомерной выгоды в размере 200 долл. заместителем начальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса" Залепой за оформление груза с одеждой.

Также Гетманцев сообщил о зафиксированном 10 июля факте требования и получения неправомерной выгоды в размере 500 долларов исполняющим обязанности начальника таможенного поста "Одесса" Лиманским за оформление контейнера с игрушками.

"16 июля 2020 совместными действиями правоохранительных органов вышеупомянутые фигуранты были задержаны с поличным после получения очередной неправомерной выгоды за содействия в решении вопросов, находящихся в их компетенции", - написал Гетманцев.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Справка УНИАН. Правительство в декабре 2018 года приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Государственная налоговая служба официально заработала в Украине с августа прошлого года, а таможенная служба - с декабря.