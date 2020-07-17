Утвердили порядок рассмотрения жалоб относительно проведения аукционов

Кабинет Министров утвердил порядок подачи и рассмотрения жалоб и предложений относительно проведению аукционов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«15 июля на очередном заседании Кабинет Министров Украины утвердил Порядок подачи и рассмотрения жалоб и предложений по проведению аукционов, в частности электронных», - говорится в сообщении.

Отмечается, что порядок совершенствует процедуру передачи государственного и коммунального имущества в аренду и будет способствовать проведению эффективных, прозрачных аукционов. Также документ предусматривает создание комиссии по рассмотрению жалоб и предложений, определяет организационные основы ее деятельности и порядок принятия решений по результатам рассмотрения жалоб и предложений.

«Рынок аренды госимущества - это настоящий рынок, с борьбой за самую выгодную цену и лучшие условия. Именно поэтому чрезвычайно важно создать Комиссию при Минэкономики для рассмотрения вопросов, возникающих во время аукционов по аренде государственного и коммунального имущества. Это обеспечит равные и прозрачные условия всем участникам», - подчеркнула заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.