Разумков объявил, что ІV сессия работы парламента начнется во вторник, 1 сентября, 2020 года, а также призвал коллег прийти на заседание внеочередной сессии Рады, которая состоится во вторник, 21 июля, в 12:00.
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Утвердили порядок рассмотрения жалоб относительно проведения аукционов
15:51 17.07.2020 |
Кабинет Министров утвердил порядок подачи и рассмотрения жалоб и предложений относительно проведению аукционов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
«15 июля на очередном заседании Кабинет Министров Украины утвердил Порядок подачи и рассмотрения жалоб и предложений по проведению аукционов, в частности электронных», - говорится в сообщении.
Отмечается, что порядок совершенствует процедуру передачи государственного и коммунального имущества в аренду и будет способствовать проведению эффективных, прозрачных аукционов. Также документ предусматривает создание комиссии по рассмотрению жалоб и предложений, определяет организационные основы ее деятельности и порядок принятия решений по результатам рассмотрения жалоб и предложений.
«Рынок аренды госимущества - это настоящий рынок, с борьбой за самую выгодную цену и лучшие условия. Именно поэтому чрезвычайно важно создать Комиссию при Минэкономики для рассмотрения вопросов, возникающих во время аукционов по аренде государственного и коммунального имущества. Это обеспечит равные и прозрачные условия всем участникам», - подчеркнула заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.
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