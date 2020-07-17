В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы, сообщает Кабинет министров Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина сообщает БизнесЦензор.

"Это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины", - сообщает Кабмин.

"Реестр ГАСИ в течение многих лет всегда был местом коррупционных злоупотреблений. В отличие от него, новый строительный Реестр находится исключительно в собственности государства. Да, мы сможем предотвратить несанкционированный доступ к нему, внесение некорректных данных и возникновение коррупционных схем", - прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Новый Реестр защищен и хранится на национальном провайдере облачных сервисов и центров обработки данных De Novo. Каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором.

"Среди преимуществ нового реестра - получение данных о правах собственности и землю благодаря электронной взаимодействия между реестрами", - сообщает Кабмин.

Также реестр не даст зарегистрировать объект, который не соответствует законодательным критериям.

Публичный портал государственной электронной системы в сфере строительства будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра строительной деятельности. Застройщики могут получить онлайн-консультации через чат-бот и калькулятор для определения класса последствий зданий.

Работники строительной сферы получат доступ к новому Реестр через персональные электронные кабинеты.

"Следующий этап внедрения Единой системы запуска электронных услуг сферы строительства на портале "Дія" запланирован в ближайшее время. Украинцы смогут получать автоматизированные услуги в сфере строительства объектов с незначительным классом последствий (СС1)", - сообщает Кабмин.