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Украинцы задекларировали 94,5 млрд грн доходов за 2019 год
17:33 16.07.2020 |
Сумма задекларированных доходов украинцев в 2019 году составила 94,5 млрд грн. Это на 11 млрд грн больше, чем в предыдущем году, сообщает Государственная налоговая служба.
Всего подано 505 000 деклараций о доходах и имущественном состоянии, говорится в сообщении.
Наибольшее суммы доходов за прошлый год задекларированы в Киеве - 43,5 млрд грн, Днепропетровской - 7,5 млрд грн, Киевской - 5,3 млрд грн, Харьковской - 4,6 млрд грн и Одесской - 4,3 млрд грн областях.
С доходов граждан было уплачено 2,7 млрд грн подоходного налога и 400 000 грн военного сбора.
Кампания по декларации доходов, полученных гражданами в 2019 году, завершилась 30 июня.
ГНС отмечает, что в связи с введением в стране карантина, срок подачи деклараций о доходах и имущественному состоянии был продлен. А сам процесс декларирования значительно усложнился, так как большинство граждан подавало декларации в бумажном виде.
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