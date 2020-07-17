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Морские порты увеличили обработку грузов с начала года на 10%, – АМПУ
17:19 16.07.2020 |
За первое полугодие 2020 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 79,3 млн тонн грузов, что на 7,1 млн тонн, или на 9,9%, больше чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.
В частности, перевалка экспортных грузов возросла до 60,3 млн тонн (+8,7%), импортных - до 12,4 млн тонн (+12,9%), транзитных - до 5,6 млн тонн (+13,3%), каботажных - до 1,1 млн тонн (+30,1%).
"Традиционно лидерами по объемам перевалки являются зерновые грузы и руда. В указанный период, первое место занимают зерновые грузы в объеме 23,4 млн тонн. На втором месте - руда, перевалка которой уже составила 22,5 млн тонн, что на 36,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Перевалка угля выросла на 58,2% и составляет 3,3 млн тонн, масла - на 6,9% в объеме 3,4 млн тонн, а нефти - в четыре раза, объемом обработки 1,3 млн тонн. Перевалка контейнеров достигла отметки в 521,0 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 12,5%", - уточнили в АМПУ.
В частности, прирост показателей экспорта обеспечен перевалкой железной руды до 17,4 млн тонн (+52,5%), масла - до 3,2 млн тонн (+8,1%). В структуре импорта прирост показателей осуществлен увеличением обработки угля до 3,1 млн тонн (+58,3%), нефти - до 0,8 млн тонн (+149,7%), нефтепродуктов - до 0,5 млн тонн (+82,6%).
Транзитные перевозки увеличились вследствие прироста перевалки руды до 1,9 млн тонн (+37,8%) и нефти - до 0,4 млн тонн, а во внутреннем сообщении перевалка достигла 1,1 млн тонн (+30,1%) за счет перевозок черных металлов до 0,4 млн тонн (+176,1%).
В АМПУ уточнили, что по объемам перевалки лидерами являются пять морских портов, которые в общем обработали 72,7 млн тонн грузов, что составляет 92% от общих показателей обработки в морских портах Украины.
Так, флагманом перевалки грузов в январе-июне 2020 года стал морской порт "Пивденный" с объемом 31,2 млн тонн обработанного груза (+33,5%). На втором месте морской порт "Николаев" с перевалкой в 14,4 млн тонн (-6%), а на третьем и четвертом местах морские порты "Одесса" и "Черноморск" с объемами 12 млн тонн (-0,4%) и 11,9 млн тонн (-2,7%) соответственно. На пятом - морской порт "Мариуполь", который увеличил перевалку до 3,2 млн тонн (+27,3%).
Кроме того, увеличивает перевалку грузов морской порт "Ольвия" - до 1,9 млн тонн, что больше на 0,7 млн тонн, или 59,7%, к аналогичному периоду прошлого года и морской порт "Бердянск" - до 0,9 млн тонн с приростом 0,4 млн тонн, или 63,6%.
С начала года по реке Днепр осуществлено 3299 рейсов, что на 26% меньше чем за аналогичный период 2019 года. В указанный период было перевезено 3,5 млн тонн грузов. Преимущественно - стройматериалов (1,6 млн тонн), зерновых (1,2 млн тонн), металлопродукции (0,7 млн тонн) и других грузов. Положительную тенденцию по перевозкам демонстрируют металлопродукция в объеме 668 тыс. тонн (+3,2%) и нефтепродукты - 31,4 тыс. тонн с увеличением в 2,4 раза.
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