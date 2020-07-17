Запуск Агентства по управлению госдолгом приостановлен

"Мы приостановили создание на время карантина, поскольку ограничения не дают нам возможности качественно набирать людей, это не лучшее время (...) Однако мы этот процесс непременно возобновим", - сказал он в ходе дискуссии, организованной Киевской школой экономики в четверг.
Ранее Министерство финансов рассчитывало зарегистрировать агентство до 1 сентября. Указывалось, что долговое агентство будет уполномочено проводить сделки с госдолгом, включая обмен, выпуск и продажу долговых обязательств, использование деривативов и операции РЕПО.