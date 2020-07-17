Финансовые новости
- |
- 17.07.20
- |
- 00:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин установил скидки арендаторам госимущества на период карантина
16:55 16.07.2020 |
Правительство одобрило предоставление скидок в 50-75% определенным категориям арендаторов государственного имущества на время карантина, а также освобождение от платы за аренду для некоторых субъектов хозяйствования в зависимости от вида их деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.
"15 июля 2020 года Кабинет министров Украины принял инициированное и подготовленное Фондом государственного имущества постановление, которое освобождает арендаторов государственной собственности от арендной платы или предоставляет скидки в 50% и 75% в зависимости от типов их деятельности на период карантина", - говорится в сообщении .
Согласно принятому постановлению, в перечень арендаторов, которые полностью освобождаются от арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом на время карантина, включены:
арендаторы помещений в учебных корпусах учебных заведений государственной формы собственности;
арендаторы помещений для размещения частных учебных заведений и государственных учебных заведений, частично финансируемых из Государственного бюджета, учебных заведений, финансируемых из местного бюджета, государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования (кроме оздоровительных учреждений для детей и молодежи) и учреждений дошкольного образования, физкультурно спортивных учреждений, библиотек, музеев и др.;
арендаторы помещений с целью организации концертов и другой зрелищно-развлекательной деятельности, бытового обслуживания населения, осуществления туроператорской и турагентской деятельности.
Арендную плату за недвижимое государственное имущество со скидкой в 50% будут платить:
те, кто использует имущество для размещения пунктов питания, ксерокопировальной техники, компьютерных клубов и интернет-кафе, торговых объектов по продаже промышленных товаров (кроме тех, которые осуществляют розничную торговлю средствами гигиены) и продаже бывших в употреблении непродовольственных товаров, выставок изобразительной и книжной продукции, произведенной в Украине, выставок непродовольственных товаров без осуществления торговли, гостиниц, транспортных предприятий по перевозке пассажиров, офисных помещений;
украинские юридические и физические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства, осуществляющие производственную деятельность непосредственно на арендованных производственных площадях;
субъекты кинематографической деятельности, основной деятельностью которых является кинопроизводство или техническое обеспечение и обслуживание.
Третья категория арендаторов получила скидку в размере 75%, отметили в ФГИУ. К ним относятся арендаторы, которые используют недвижимое государственное имущество для размещения на территории аэропортов:
* кафе, баров, кафе-баров, закусочных, буфетов, кафетериев, ресторанов;
* ресторанов с ночным режимом работы;
* столовых, буфетов, которые не осуществляют продажу товаров подакцизной группы;
* торговых объектов.
Как сообщалось, правительство с 12 марта 2020 года ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Была приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.
В мае началось постепенное снятие карантина.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, который продлен до 31 июля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Конституция побоку. Как «слуги народа» куют себе победу на местных выборах
|Центр и местные князьки торгуются за узаконивание феодализма: Что будет с райсоветами на местных выборах
|Бизнес ухудшил ожидания относительно восстановления экономики
|Потребнастроения украинцев в июне вернулись к падению – исследование
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|16 июля отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте
|Бизнес ухудшил ожидания относительно восстановления экономики
|Украинцы задекларировали 94,5 млрд грн доходов за 2019 год
|Морские порты увеличили обработку грузов с начала года на 10%, – АМПУ
|Потребнастроения украинцев в июне вернулись к падению – исследование
|Кабмин установил скидки арендаторам госимущества на период карантина
Это интересно
|Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии
|В США состоялась премьера возрождённого Ford Bronco
|Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике
|Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине
|Первый серийный гибрид Lamborghini лишился крыши
|Названы автомобили, которые в будущем могут стать коллекционными
|В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты