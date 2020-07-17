Кабмин установил скидки арендаторам госимущества на период карантина

Правительство одобрило предоставление скидок в 50-75% определенным категориям арендаторов государственного имущества на время карантина, а также освобождение от платы за аренду для некоторых субъектов хозяйствования в зависимости от вида их деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

"15 июля 2020 года Кабинет министров Украины принял инициированное и подготовленное Фондом государственного имущества постановление, которое освобождает арендаторов государственной собственности от арендной платы или предоставляет скидки в 50% и 75% в зависимости от типов их деятельности на период карантина", - говорится в сообщении .

Согласно принятому постановлению, в перечень арендаторов, которые полностью освобождаются от арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом на время карантина, включены:

арендаторы помещений в учебных корпусах учебных заведений государственной формы собственности;

арендаторы помещений для размещения частных учебных заведений и государственных учебных заведений, частично финансируемых из Государственного бюджета, учебных заведений, финансируемых из местного бюджета, государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования (кроме оздоровительных учреждений для детей и молодежи) и учреждений дошкольного образования, физкультурно спортивных учреждений, библиотек, музеев и др.;

арендаторы помещений с целью организации концертов и другой зрелищно-развлекательной деятельности, бытового обслуживания населения, осуществления туроператорской и турагентской деятельности.

Арендную плату за недвижимое государственное имущество со скидкой в 50% будут платить:

те, кто использует имущество для размещения пунктов питания, ксерокопировальной техники, компьютерных клубов и интернет-кафе, торговых объектов по продаже промышленных товаров (кроме тех, которые осуществляют розничную торговлю средствами гигиены) и продаже бывших в употреблении непродовольственных товаров, выставок изобразительной и книжной продукции, произведенной в Украине, выставок непродовольственных товаров без осуществления торговли, гостиниц, транспортных предприятий по перевозке пассажиров, офисных помещений;

украинские юридические и физические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства, осуществляющие производственную деятельность непосредственно на арендованных производственных площадях;

субъекты кинематографической деятельности, основной деятельностью которых является кинопроизводство или техническое обеспечение и обслуживание.

Третья категория арендаторов получила скидку в размере 75%, отметили в ФГИУ. К ним относятся арендаторы, которые используют недвижимое государственное имущество для размещения на территории аэропортов:

* кафе, баров, кафе-баров, закусочных, буфетов, кафетериев, ресторанов;

* ресторанов с ночным режимом работы;

* столовых, буфетов, которые не осуществляют продажу товаров подакцизной группы;

* торговых объектов.

Как сообщалось, правительство с 12 марта 2020 года ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Была приостановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

В мае началось постепенное снятие карантина.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, который продлен до 31 июля.