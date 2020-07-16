Финансовые новости
- |
- 16.07.20
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС выделил Украине 105 млн евро на поддержку малого бизнеса и реформ
15:09 16.07.2020 |
Европейский Союз предоставляет Украине 105 млн евро на поддержку малых и средних предприятий (МСП), малых ферм и проведение реформ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе представительства ЕС в Киеве.
"13 июля 2020 года Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, от имени правительства Украины подписала три финансовых соглашения между ЕС и Украиной в рамках годовой программы действий для Украины на 2020 год", - сообщили в представительстве.
Отмечается, что пакет в 105 млн евро направлен на поддержку украинских малых и средних предприятий (МСП), развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств, а также поддержку органов государственной власти Украины в выполнении ключевых реформ и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая зону свободной торговли.
"Эти программы также будут способствовать смягчению социально-экономического воздействия пандемии COVID-19 на Украину и обеспечат дальнейшую поддержку сектора здравоохранения", - добавили в представительстве.
В частности, финансовые соглашения предусматривают:
* 60 млн евро на реформирование органами государственной власти Украины таких приоритетных отраслей, как здравоохранение, социальная политика, финансовый сектор, конкуренция и транспорт.
* 25 млн евро на развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине.
* 20 млн евро на поддержку малых и средних предприятий Украины в рамках программы EU4Business.
"Второй пакет помощи ЕС Украине в 2020 году, который сейчас готовится, будет сосредоточен на гражданском обществе, усилении устойчивости уязвимых регионов и "Европейском зеленом соглашении", - отметили в представительстве.
Напомним, 1 июля Кабинет министров одобрил проекты трех соглашений, которые позволят Украине получить помощь от Европейского Союза в размере 105 млн евро.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада уволила «глаз» Ермака: Как Разумков дал «оплеуху» главе президентского Офиса
ТОП-НОВОСТИ
|Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности
|Скандальный кандидат на должность вице-премьера Олег Уруский задекларировал 7 тысяч дохода за год
|Есть ли плюсы у нового главы НБУ?
|Рада поддержала назначение Пищанской главой АМКУ - 255 голосов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС выделил Украине 105 млн евро на поддержку малого бизнеса и реформ
|Нефть 16 июля дешевеет на итогах встречи ОПЕК+
|Рада 349 голосами продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022г
|Более половины импортированного в Украину с начала года газа закачано в ПХГ в режиме таможенного склада
|Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности
|Бензины и ДТ 16 июля продолжают дорожать в рознице
Это интересно
|В США состоялась премьера возрождённого Ford Bronco
|Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике
|Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине
|Первый серийный гибрид Lamborghini лишился крыши
|Названы автомобили, которые в будущем могут стать коллекционными
|В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты
|Siemens уходит с рынка домашних накопителей энергии, всего год проработав на нём