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На земельные паи нужно оформить право собственности до 1 января 2025 года - Минюст
08:43 16.07.2020 |
Все владельцы нераспределенных (невостребованных) земельных участков или их наследники должны оформить право собственности на свои паи до 1 января 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.
«В соответствии с действующим законодательством Украины, до 1 января 2025 года все владельцы нераспределенных (невостребованных) земельных участков или их наследники должны оформить право собственности на свои паи. Если требование не будет выполнено, будет считаться, что владельцы участков автоматически отказались от земли, и она перейдет в коммунальную собственность территориальной громады », - говорится в сообщении.
В Минюсте также рассказали, что нужно делать, чтобы зарегистрировать право собственности на земельный пай.
В частности, гражданину необходимо обратиться в органы местного самоуправления с документом, удостоверяющим право на земпай (пай) и заявлением о выделении земельной доли (пая) в натуре (на местности), и по результатам рассмотрения этих документов орган местного самоуправления принимает решение о выделении земельных долей (паев) в натуре (на местности).
Также необходимо обратиться в землеустроительную организацию для разработки технической документации на земельный участок.
«Проект землеустройства по отводу земельных участков всех категорий и форм собственности подлежит обязательному согласованию с территориальным органом центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений», - отмечают в министерстве.
Также, как подчеркивается, лицу необходимо обратиться к субъекту госрегистрации прав или нотариусу для проведения госрегистрации права собственности на земучасток. Для государственной регистрации прав заявитель подает оригиналы документов, необходимых для соответствующей регистрации и документ, подтверждающий уплату административного сбора за государственную регистрацию прав, объясняют в ведомстве.
Отмечается, что владелец пая может обратиться в суд по определению дополнительного срока на оформление права собственности.
«Органам местного самоуправления запрещается в течение 7 лет со дня государственной регистрации права коммунальной собственности на земельный участок, сформированный из невостребованных долей, передавать эти паи в частную собственность другим лицам, кроме владельцев», - отмечают в министерстве.
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