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Кабмин увеличил предельную численность работников Минфина
08:37 16.07.2020 |
Кабинет министров Украины увеличил предельную численность работников Министерства финансов на 54 человека - до 829 человек.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.
Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, сделано это за счет сокращения численности территориальных органов Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Госаудитслужбы.
Реализация постановления не потребует дополнительного финансирования, отметили разработчики документа.
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