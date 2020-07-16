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Проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ зарегистрировали в ВР
В парламенте зарегистрирован проект постановления о назначении Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа, опубликованную на портале ВР.
Указывается, что его инициатором проекта постановления выступил народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
В тексте документа уточняется, что Комитет по вопросам экономического развития на заседании 15 июля рассмотрел представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Ольги Станиславовны Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета Украины и принял решение рекомендовать ВР это назначение.
Напомним, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.
Это увольнение СМИ связывают со штрафом в 6,5 млрд грн, который Антимонопольный комитет в октябре 2019 года наложил на ряд табачных компаний и монополиста-дистрибьютора "Тэдис Украина".
На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.
Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.
3 июля Рада уволила Терентьева с должности. В этот же день Терентьев отменил отзыв заявления об отставке.
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