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Дефицит внешней торговли Украины товарами за 5 мес.-2020 сократился на 76,8%
23:29 15.07.2020 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2020 года сократилось на 76,8% по сравнению с январем-маем 2019 года - до $0,621 млрд с $2,669 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,5% - до $19,529 млрд, импорт - на 14,5%, до $20,150 млрд.
Госстат уточняет, что в мае по сравнению с апрелем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 20,1% – до $3,207 млрд, импорта –на 2,4%, до $3,640 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае-2020 было негативным и составило $0,433 млрд, тогда как в апреле – положительное сальдо составило $0,287 млрд. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае текущего года составил 0,97 (в январе-мае-2019 – 0,89).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-мае 2020г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--май 2020 к январю-маю 2019, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-май 2020 к январю-маю 2019, %
|Всего¹
|19529,4
|93,5
|20150,0
|85,5
|Животные, продукты животного происхождения
|471,1
|85,2
|454,7
|112,6
|Продукты растительного происхождения
|4734,3
|96,1
|952,4
|111,0
|- зерновые культуры
|4150,4
|101,9
|118,9
|98,2
|Жиры животного и растительного происхождения
|2482,0
|122,2
|98,0
|93,0
|Готовые пищевые продукты
|1383,1
|99,9
|1058,6
|112,8
|Минеральные продукты
|1993,0
|98,3
|3550,5
|69,9
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|290,6
|75,7
|3296,0
|69,9
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|739,5
|98,0
|3007,7
|89,9
|Фармацевтическая продукция
|103,5
|105,5
|911,3
|111,5
|Удобрения
|90,8
|259,0
|363,0
|58,0
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|269,1
|95,3
|1250,4
|87,7
|Кожевенное сырье
|50,3
|80,5
|82,0
|72,1
|Древесина и изделия из нее
|538,8
|86,3
|107,2
|91,6
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|157,8
|83,1
|354,9
|85,2
|Текстильные материалы и изделия
|294,6
|83,5
|833,1
|99,6
|Обувь
|68,1
|79,1
|187,3
|105,5
|Изделия из камня, гипса, цемента
|161,9
|96,6
|247,6
|86,1
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|23,8
|86,0
|37,1
|90,4
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|3830,8
|81,4
|1145,0
|79,3
|- черные металлы
|3294,3
|81,0
|377,8
|76,4
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|1631,5
|89,0
|3992,7
|85,6
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|760,9
|116,7
|2020,2
|81,3
|Электрические машины
|870,6
|73,7
|1972,4
|90,5
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|334,7
|100,6
|1955,7
|79,9
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|47,6
|92,2
|1878,4
|80,6
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|44,9
|62,2
|395,1
|110,7
|Разные промтовары
|308,7
|87,5
|368,4
|101,8
|Произведения искусства
|0,0
|17,0
|0,5
|64,7
|Товары, приобретенные в портах
|0,8
|51,9
|48,2
|56,4
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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