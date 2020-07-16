Дефицит внешней торговли Украины товарами за 5 мес.-2020 сократился на 76,8%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2020 года сократилось на 76,8% по сравнению с январем-маем 2019 года - до $0,621 млрд с $2,669 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,5% - до $19,529 млрд, импорт - на 14,5%, до $20,150 млрд.

Госстат уточняет, что в мае по сравнению с апрелем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 20,1% – до $3,207 млрд, импорта –на 2,4%, до $3,640 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае-2020 было негативным и составило $0,433 млрд, тогда как в апреле – положительное сальдо составило $0,287 млрд. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае текущего года составил 0,97 (в январе-мае-2019 – 0,89).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-мае 2020г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--май 2020 к январю-маю 2019, % Импорт, млн $ Импорт, январь-май 2020 к январю-маю 2019, % Всего¹ 19529,4 93,5 20150,0 85,5 Животные, продукты животного происхождения 471,1 85,2 454,7 112,6 Продукты растительного происхождения 4734,3 96,1 952,4 111,0 - зерновые культуры 4150,4 101,9 118,9 98,2 Жиры животного и растительного происхождения 2482,0 122,2 98,0 93,0 Готовые пищевые продукты 1383,1 99,9 1058,6 112,8 Минеральные продукты 1993,0 98,3 3550,5 69,9 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 290,6 75,7 3296,0 69,9 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 739,5 98,0 3007,7 89,9 Фармацевтическая продукция 103,5 105,5 911,3 111,5 Удобрения 90,8 259,0 363,0 58,0 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 269,1 95,3 1250,4 87,7 Кожевенное сырье 50,3 80,5 82,0 72,1 Древесина и изделия из нее 538,8 86,3 107,2 91,6 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 157,8 83,1 354,9 85,2 Текстильные материалы и изделия 294,6 83,5 833,1 99,6 Обувь 68,1 79,1 187,3 105,5 Изделия из камня, гипса, цемента 161,9 96,6 247,6 86,1 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 23,8 86,0 37,1 90,4 Недрагоценные металлы и изделия из них 3830,8 81,4 1145,0 79,3 - черные металлы 3294,3 81,0 377,8 76,4 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 1631,5 89,0 3992,7 85,6 Реакторы ядерные, котлы, машины 760,9 116,7 2020,2 81,3 Электрические машины 870,6 73,7 1972,4 90,5 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 334,7 100,6 1955,7 79,9 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 47,6 92,2 1878,4 80,6 Приборы и аппараты оптические, фотографические 44,9 62,2 395,1 110,7 Разные промтовары 308,7 87,5 368,4 101,8 Произведения искусства 0,0 17,0 0,5 64,7 Товары, приобретенные в портах 0,8 51,9 48,2 56,4

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.