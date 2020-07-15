Украина в I пол.-2020 сократила выпуск труб на 29,4%, нарастив производство в июне на 26% по сравнению с маем

Основные трубные предприятия Украины в январе-июне текущего года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 408 тыс. тонн, в том числе в июне выпущено 75,4 тыс. тонн, в мае - 59,7 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", в том числе предприятия объединения за первых шесть месяцев года сократили производство труб на 35,9% - до 272,1 тыс. тонн, в том числе в июне - 48,9 тыс. тонн, мае - 45,6 тыс. тонн.

При этом выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период упал 43,1% - до 77 тыс. тонн (в июне - 15,6 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 33,6%, до 35,7 тыс. тонн (7,1 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 29,1% - до 148,4 тыс. тонн (24,4 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) за первое полугодие произвел 0,3 тыс. тонн труб, тогда как в январе-июне-2019 было выпущено 13,6 тыс. тонн продукции, "Сентравис" сократил производство на 14%, до 9,8 тыс. тонн нержавеющих труб (1,7 тыс. тонн).

Завод "Трубосталь" снизил выпуск на 30,8% - до 0,9 тыс. тонн труб (0,1 тыс. тонн).

Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича в январе-июне-2020 сократил выпуск труб на 13,9% - до 70,7 тыс. тонн (в июне - 12,5 тыс. тонн), "Коминмет" снизил на 8,2%, до 65,2 тыс. тонн (14 тыс. тонн).

Ранее "Укртрубопром" констатировал, что Украина в 2019 году сократила выпуск труб на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1,002 млн тонн. При этом в декабре выпущено около 64 тыс. тонн этой продукции. В том числе предприятия объединения снизили производство труб на 10,2% - до 715,1 тыс. тонн, при этом в декабре выпущено 41,1 тыс. тонн.

По данным "Укртрубопрома", выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" в 2019 году составил 218,6 тыс. тонн, снизившись на 21,8% по сравнению с 2018 годом, на "Интерпайп НМТЗ" - 103,3 тыс. тонн (снижение за год на 4,8%). "Интерпайп Нико Тьюб" - 351,7 тыс. тонн (снижение на 4,5%).

ДТЗ в прошлом году произвел 17,6 тыс. тонн труб, снижение за год на 4,1%, "Сентравис" - 21,1 тыс. тонн нержавеющих труб (рост на 5,5%). Завод "Трубосталь" - 2,8 тыс. тонн труб (рост на 7,7%).

Не входящие в объединение "Укртрубопром" ММК им. Ильича в 2019 году нарастил выпуск труб на 0,1% по сравнению с 2018 годом - до 140,1 тыс. тонн, тогда как "Коминмет" снизил на 11,5% - до 147,2 тыс. тонн.