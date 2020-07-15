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Иностранные инвесторы вывели из Украины более 1,5 млрд долларов
15:50 15.07.2020 |
Прямые иностранные инвестиции в Украину за первый квартал 2020 года сократились на 1 553,5 млн долларов. Больше всего вывели кипрские инвесторы.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, инвестиции из Кипра сократились на 1 366,3 млн долларов, из Германии - на 427,5 млн долларов, из Нидерландов - на 178,4 долларов.
При этом инвестиции из Швейцарии выросли на 112,1 млн долларов, из Польши - на 48,0 млн долларов, из Франции - на 45,0 млн долларов.
Как сообщало РБК-Украина, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.
НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.
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