Счетная палата обнаружила признаки непрозрачности в деятельности АМКУ

Счетная палата обнаружила признаки непрозрачности в деятельности Антимонопольного комитета по исследованию рынков в 2019 году. Незавершенными оказались 17 исследований АМКУ.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"Деятельность Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) при проведении исследований рынков содержит признаки непрозрачности. К таким выводам Счетная палата пришла по результатам анализа Отчета Антимонопольного комитета Украины за 2019 год в части, влияющей на выполнение государственного бюджета. Ответственный за проведение анализа - член Счетной палаты Андрей Дидык", - говорится в сообщении.

Согласно отчету аудиторов, о непрозрачности свидетельствует то, что в прошлом году Комитет проводил отдельные исследования без внесения их в План работы, а не законченные за предыдущие годы мероприятия в некоторых случаях не вносились в План работы на 2019 год.

Отмечается, что в прошлом году АМКУ планировал провести 18 исследований, но фактически провел лишь одно - по рынку мяса куриного - начатое в 2016 году. Незавершенными остались 17 исследований. Для сравнения: в 2018 году было завершено 6 из 19 запланированных.

Это указывает на снижение в 2019 году результативности работы Комитета в этом направлении, обращает внимание Счетная палата.

Не были проведены в прошлом году, в частности, исследование состояния конкуренции на рынке азотных минеральных удобрений, действий органов власти и местного самоуправления по допуску субъектов хозяйствования на рынки городских, пригородных, междугородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, исследования рынков масла подсолнечного, сахара, яиц куриных.

Как показал анализ, начатые еще в 2015-2018 годах исследования постоянно откладывались, что приводит к необходимости менять товарные границы рынков, а временные границы исследования теряют свою актуальность.

Счетная палата также установила, что сумма наложенных Комитетом штрафов за нарушение экономической конкуренции в 2019 году выросла, но показатель их взыскания уменьшился.

"Так, сумма наложенных штрафов в прошлом году на 8,4 млрд грн (31,3 раза) больше, чем в 2018-м. Прежде всего, это обусловлено принятием большего количества решений, объединением дел, усилением доказательной базы перед принятием решения.

В то же время показатель уплаты штрафов уменьшился на 185,9 млн грн, или в 2,2 раза (по сравнению с 2017 годом) и на 28,1 млн грн, или 15,4% (по сравнению с 2018-ым)", - подчеркнули в Счетной палате.

По мнению аудиторов, это произошло "из-за ухудшения платежной дисциплины предприятий и их взаимодействия с органами власти в сфере защиты экономической конкуренции".

Аудиторы подтверждают приведенную в годовом Отчете АМКУ информацию, что размер экономического эффекта от деятельности Комитета составляет почти 4,33 млрд гривень. Этот показатель на 0,3 млрд грн больше, чем в 2018 году.

Однако, как отметили в Счетной палате, 88% штрафов и пени субъекты хозяйствования уплатили за нарушение в предыдущие годы. А штрафов за 2019 год в госбюджет уплачено на 18,2 млн грн, или 0,2%.

Анализ отчета показывает, что информация о деятельности Комитета как органа обжалования в сфере публичных закупок неполная и неупорядоченная.

При отсутствии единого реестра решений по рассмотрению жалоб участников закупок Счетная палата не может подтвердить или опровергнуть количество жалоб, поступивших на рассмотрение. Это также не позволяет унифицировать подходы Комитета во время рассмотрения жалоб и обеспечить публичный контроль за эффективностью и законностью принятия таких решений, считают аудиторы.

Высший орган аудита рекомендует ввести единый реестр решений по рассмотрению жалоб участников закупок.

Счетная палата в очередной раз отметила, что размер платы за обжалование процедуры закупки низкий. Как следствие, по расчетам аудиторов, государственный бюджет недополучил 282,8 млн грн. В то же время прослеживается тенденция, когда жалобу подают, чтобы заблокировать тендеры и устранить конкурентов.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 3 июля 2020 года освободила от должности председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, который возглавлял АМКУ с 2015 года.

С 6 июля первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины - государственный уполномоченный Ольга Песчанская начала исполнять обязанности председателя АМКУ.