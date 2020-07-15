Налоговая обнародовала тестовую версию программного РРО

Государственная налоговая служба обнародовала на своем сайте тестовую версию программного регистратора расчетных операций (РРО) для устройств, поддерживающих операционную систему Windows Vista SP2 и выше или Android 4.1 и выше. Все желающие могут принять участие в тестировании до 31 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Бесплатное программное решение «Программный регистратор расчетных операций (тестовая версия)» размещено здесь и предлагается для тестирования всем субъектам хозяйствования, на которых распространяется действие Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (от 20 сентября 2019 года №128-IX - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программное решение может использоваться для регистрации расчетных операций (формирование расчетных документов, фискальных отчетных чеков, их направления для фискализации на фискальный сервер, предоставление фискального чека покупателю) и быть установлено на любом устройстве, поддерживающем операционную систему Windows Vista SP2 и выше или Android 4.1 и выше.

Также программное решение может использоваться в период отсутствия связи с фискальным сервером (режим офлайн).

Зарегистрировать ПРО (кассу)/кассира (электронную печать) можно, используя программное обеспечение Электронного кабинета, или любое другое программное обеспечение, имеющееся у субъекта хозяйствования.

Также в ГНС предоставили информацию, как зарегистрировать ПРО и как зарегистрировать кассира.

В ведомстве добавили, что тестирование бесплатного программного решения «Программный регистратор расчетных операций (тестовая версия)» продлится до 31 июля 2020 года.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года фискальное приложение для программного РРО будет доступно для полноценного использования на безвозмездной основе всеми желающими.

Использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц - предпринимателей, станет обязательным с 1 января 2021 года.

Внедрение программного РРО предусмотрено законом от 20 сентября 2019 года №128 - IX. Закон обязывает ГНС обеспечить бесплатное программное решение для использования субъектами хозяйствования при проведении расчетных операций.