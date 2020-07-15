Кабмин освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина

Кабинет министров освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

"Проект постановления предлагает установить, что на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни СОVID-19 (…), освобождаются от арендной платы (арендаторы коммунального имущества – ИФ) согласно дополнениям. Это позволит украинскому бизнесу, требующему поддержки государства, сбалансировать свои расходы", - сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, представляя документ.

Проект постановления принят с трехдневной доработкой.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон №3377, который содержит поправку об освобождении арендаторов коммунального имущества от уплаты арендной платы на время карантина.

Согласно проекту постановления, от арендной платы освобождаются арендаторы помещений учреждений образования и науки государственной формы собственности для кафе, столовых без продажи подакцизных товаров, предоставления ксерокопировальных услуг, продажи непродовольственных товаров и проч., арендаторы помещений для размещений частных образовательных учреждений, издательств украиноязычных СМИ, объектов продажи книг и газет, физкультурно-спортивных учреждений, библиотек и музеев, а также арендаторы помещений для организации концертов, бытового обслуживания, туроператорской деятельности, салонов красоты, кабинетов массажа и проч.

При этом проект постановления предлагает начислять 50% арендной платы арендаторам государственной недвижимости, которые используют такие помещения как торговые объекты по продаже промышленных товаров (кроме таких, которые продают товары личной гигиены), а также бывших в употреблении продовольственных товаров.

Под уплату половины арендной платы также попадают арендаторы, которые используют государственную недвижимость для художественных или книжных выставок (из изготовленной в Украине продукции).

К этой же категории арендаторов проект постановления относит и отечественных юридических и физических лиц - субъектов малого предпринимательства, а также физлиц, которые занимаются производственной деятельностью непосредственно на арендованных прощадях (в частности, аэропортах).

Помимо этого, 50%-ную скидку по уплате арендной платы во время карантина Кабмин также предоставил субъектам кинематографии, основной деятельностью которых является кинопроизводство или его техобеспечение, если они внесены в Госреестр госпроизводителей, распространителей и демонстраторов фильмов.

Также проект постановления предполагает возможность начисления 25% арендной платы на время карантина для арендаторов, которые используют такие помещения под ряд заведений питания и торговые объекты.

Кафе, бары, буфеты, кафетерии, рестораны могут уплачивать 25% или 50% арендной платы, свидетельствует документ.