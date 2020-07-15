Более 150 тысяч ФОПов получают помощь по безработице

По состоянию на 14 июля в Украине по программе помощи по частичной безработице принято более 175 тыс. решений для осуществления выплат 326 тыс. работникам, из них более 153 тыс. - для ФОПов.

Как сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, всего в центры занятости работодатели подали более 197 тыс. пакетов документов, 171 тыс. заявок поступило от физических лиц-предпринимателей, не имеющих наемных работников.

На что делает ставку правительство

«Логика программы по частичной безработице проста - чтобы предприятия не увольняли людей. С этой целью мы делаем выплаты, которые являются прямыми и необратимыми. Такая финансовая поддержка дает возможность бизнесу, и, что немаловажно, именно малому бизнесу и среднему бизнесу, чувствовать себя более уверенно в будущем и восстановиться после завершения карантина», - цитирует пресс-служба министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко.

Каковы реальные масштабы безработицы

Отмечается, что по количеству принятых решений о назначении пособия по частичной безработице первое место занимает Львовская область (34 875 положительных решений), к лидерам по назначению пособий также относятся Харьковская область (24 723 решения), Ивано-Франковская область (17 155 решений), Донецкая область (16 858 решений).

В министерстве также сообщили, что относительно общей ситуации на рынке труда количество зарегистрированных безработных в Украине вышло на плато. По данным пресс-службы, четвертую неделю подряд численность соискателей не превышает отметку в почти 517 тыс. человек, из которых 432,9 тыс. человек уже получают пособие по безработице.

«Мы видим, что благодаря принятым правительством и президентом решениям по восстановлению экономической деятельности динамика положительная. Основания для оптимизма есть. Существенного роста нового количества заявителей мы не предусматриваем», - приводятся в сообщении слова Петрашко.

Безработица: история прогнозов и ожиданий

С момента объявления общенационального карантина по противодействию коронавируса в Украине количество официально зарегистрированных безработных превысило 500 тысяч человек. Кабинет министров представил программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест.

По состоянию на 11 июня 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек.

Кабинет министров увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн. Из них 4,7 млрд грн будут направлены на выплаты по частичной безработице.

Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале - до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозировало рост безработицы в Украине до 9,4%.

По состоянию на 10 июля 2020 года в центрах занятости зарегистрированы 512 тысяч человек, которые ищут работу.