Около 10% плательщиков НДС являются рисковыми - замглавы налоговой

"На данный момент как рисковые определены около 10% плательщиков НДС. Эта цифра меняется - кто-то попадает под этот статус, кто-то от него избавляется", - сказал Олейников в ходе пресс-брифинга во вторник.
Замглавы ведомства отметил, что есть разные оценки этого показателя. "По-моему, для экономической системы, в которой более 20% теневой экономики, 10% рисковых субъектов - не слишком большая цифра", - прокомментировал он.
При этом он указал на то, что доля НДС в объемах реализации, или его налоговая эффективность, увеличилась.
"Доля налога в объеме реализации в аналогичных периодах прошлого года составляла 2,5% (2,53% за май 2019 года и 2,52% в июне-2019 - ИФ), сейчас она составляет 3,1% в мае и 3,4% в июне", - сказал он.
По данным Госналоговой, в феврале этого года данный показатель составил 3,18%, в марте - 2,82%, в апреле - 2,65%.