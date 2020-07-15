Около 10% плательщиков НДС являются рисковыми - замглавы налоговой

Около 10% плательщиков налога на добавленную стоимость являются рисковыми по критериям системы мониторинга рисков (СМКОР), сообщил замглавы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

"На данный момент как рисковые определены около 10% плательщиков НДС. Эта цифра меняется - кто-то попадает под этот статус, кто-то от него избавляется", - сказал Олейников в ходе пресс-брифинга во вторник.

Замглавы ведомства отметил, что есть разные оценки этого показателя. "По-моему, для экономической системы, в которой более 20% теневой экономики, 10% рисковых субъектов - не слишком большая цифра", - прокомментировал он.

При этом он указал на то, что доля НДС в объемах реализации, или его налоговая эффективность, увеличилась.

"Доля налога в объеме реализации в аналогичных периодах прошлого года составляла 2,5% (2,53% за май 2019 года и 2,52% в июне-2019 - ИФ), сейчас она составляет 3,1% в мае и 3,4% в июне", - сказал он.

По данным Госналоговой, в феврале этого года данный показатель составил 3,18%, в марте - 2,82%, в апреле - 2,65%.