В рейтинге готовности к введению электронного правительства Украина поднялась на 13 позиций - ООН

Украина заняла 69-е место в рейтинге наиболее готовых к внедрению электронного правительства стран от 2020 года, что на 13 позиций выше, чем в предыдущем рейтинге 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций (ООН) за 2020 год, опубликованные на официальном веб-сайте организации.

Лидируют в рейтинге Дания, Южная Корея, Эстония, Финляндия и Австралия.

Кроме этого, в рейтинге стран с наиболее развитым электронным участием граждан в коммуникации с государством Украина заняла 46-е место, что на 29 позиций выше, чем рейтинге 2018 года.

Лидерами в этом рейтинге являются Эстония, Южная Корея, США, Япония и Новая Зеландия.

Согласно данным ООН, организация исследовала ситуацию с внедрением электронного правительства и электронным участием граждан в 193 странах мира.

Справка УНИАН. Рейтинги наиболее готовых к внедрению электронного правительства стран и электронного участия граждан составляются ООН каждые два года и охватывают почти 200 стран мира.

Как сообщает УНИАН, 28 февраля 2020 года, Министерство цифровой трансформации презентовало запуск национальной онлайн-платформы для предпринимателей "Дія.Бизнес".

25 июня 2020 года Кабинет министров Украины одобрил введение в стране электронного резидентства, что даст иностранцам возможность получить доступ к админресурсам без посещения Украины.