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В Украине сократилось количество публичных акционерных обществ
08:52 14.07.2020 |
По состоянию на 1 июля 2020 года количество публичных акционерных обществ в Украине сократилось до 1 321, или на 14,7% по сравнению с 1 июля 2019 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
На 1 июля 2020 года в Украине насчитывалось 1 321 публичных акционерных обществ, на 14,7% меньше, чем на 1 июля 2019 года. Также за указанный период количество государственных предприятий уменьшилось на 1,5% (до 3 732), иностранных предприятий - на 0,9% (до 628), кредитных союзов - на 0,0% (до 1 057), товарных бирж - на 0,5% (до 618), частных предприятий - на 0,01% (до 200 069).
Количество частных акционерных обществ за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года увеличилось на 0,4% (до 5 395), обществ с ограниченной ответственностью - на 5,6% (до 689 365), фермерских хозяйств - на 2,4% (до 47 425), коммунальных предприятий - на 6,4% (до 14 183), кооперативов - на 1,7% (до 28 279), объединений совладельцев многоквартирных домов - на 8,1% (до 33 703).
Количество негосударственных пенсионных фондов за указанный период осталось неизменным (75).
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