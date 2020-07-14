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Зеленский представил «слугам народа» кандидатов на должности главы АМКУ и вице-премьера
07:45 14.07.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» представил кандидатов на ряд должностей.
Как сообщила народный депутат Украины из этой фракции Галина Янченко в Facebook, в среду, 15 июля, парламент может рассмотреть назначение вице-премьер-министра по вопросам ОПК Олега Уруского.
«Говорят, что его рекомендовал президенту Владимир Горбулин (член наблюдательного совета «Укроборонпрома» - УНИАН)», - отметила Янченко.
Также она сообщила, что может рассматриваться кандидатура на должность председателя Антимонопольного комитета Украины: «На эту должность предлагают Ольгу Пишанскую, первую заместительницу главы АМКУ».
Кроме того, по ее словам, в пятницу Верховная Рада, вероятно, рассмотрит кандидатуру на должность председателя Национального банка. Вместе с тем она добавила, что «кандидатура на эту должность еще определяется».
После заседания фракции народный депутат Роман Грищук сообщил, что кандидатура Пищанской не вызывает у фракции никаких вопросов: «Я более чем уверен, что по ее кандидатуре вопросов не будет, точно проголосуют»
Также депутат сообщил, что президент не назвал кандидатуру на должность главы Нацбанка: «Президент сказал только одно, что мы должны на этой неделе проголосовать, скорее всего, в пятницу. Но фамилии на главу НБУ не назывались».
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