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Госбюджет недополучил 38 миллиардов гривень доходов – Счетная палата
09:02 13.07.2020 |
В первом полугодии 2020 года общий фонд госбюджета недополучил более 38 млрд грн запланированных доходов.
Об этом, как сообщается на сайте Счетной палаты, заявил председатель Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины в январе - июне 2020 года.
«Анализ оперативной отчетности Казначейства показал, что который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе-июне 2020 года план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%. Качество прогноза основных макропоказателей должно быть повышено. Ведь риски невыполнения бюджета значительные», - сказал Пацкан.
Счетная палата обнародовала следующие данные:
* поступления НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров меньше плана на 33,2 млрд грн (22,3%)
* от рентной платы за пользование недрами меньше на 7,1 млрд грн (39,1%)
* от налога и сбора на доходы физических лиц - меньше на 2,2 млрд грн (3,9%)
* ввозная пошлина меньше на 0,9 млрд грн (9,2%).
Как сообщал УНИАН, в конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
Вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж. В результате нерезиденты сократили объем покупки долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.
2 июня 2020 года Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2 миллиарда 945 миллионов 492,3 тысячи гривень.
7 июля 2020 года Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 312,88 млн грн.
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