Промышленность в І полугодии сократила потребление электроэнергии на 6,2%

Уровень потребления электроэнергии всей промышленностью Украины в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году сократился на 6,2%.

Об этом сообщает ЧАО "НЭК"Укрэнерго".

"Уровень потребления всей промышленности в январе-июне 2020 года по в сравнению с январем-июнем 2019 года снизился на 6,2% с 25,76 млрд кВт-ч. до 24,17 млрд кВт-ч. В частности, больше всего сократилось потребление электроэнергии машиностроительной отраслью - на 20% (1564,8 млн кВт-ч против 1955,7 млн кВт-час.), транспортом - на 17,7% (2794,8 млн кВт-ч. против 3396,1 млн кВт-час.)", - говорится в сообщении.

В то же время, за первое полугодие 2020 года увеличилось потребление электроэнергии населением - на 2,9% (18,97 млрд кВт-ч. против 18,4 млрд кВт-час.) и химической и нефтехимической промышленностью - на 16,4% (1960, 5 млн кВт-ч. против 1684 млн кВт-ч.).

Таким образом, за полгода потребление электроэнергии в энергосистеме Украины уменьшилось на 4,9%.

В компании также привели информацию за прошлый месяц. Так, в июне 2020 года, по оперативным данным, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины (нетто, без учета потерь в электросетях) уменьшилось на 4,4% по сравнению с июнем прошлого (8,9 млрд кВт-ч. против 9,3 млрд кВт -ч.).

Уровень потребления электроэнергии в промышленности в июне 2020 года был на 4,2% ниже, чем в июне прошлого года.

Укрэнерго отмечает, что в июне практически все группы потребителей снизили потребление, кроме населения, химической и нефтехимической промышленности, а также сельхозпотребителей (+ 11,5%, + 7% и + 0,3% по сравнению с июнем 2019 года).

Наибольший спад за указанный период продемонстрировали транспортный сектор (-24,2%), машиностроительная отрасль (-20,7%), коммунально-бытовые предприятия (-19,2%), другие непромышленные потребители (-11,6%), пищевая и перерабатывающая промышленность (-8,7%), топливная промышленность (-6,9%).

Как сообщал Укринформ, по данным Минэнерго, по оперативным данным июня 2020 года, в Украине наблюдается увеличение электропотребления на 577 млн ​​кВт-ч, или 5,8% против соответствующих показателей, определенных прогнозным балансом. В июле сохраняется аналогичная тенденция.