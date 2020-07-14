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Промышленность в І полугодии сократила потребление электроэнергии на 6,2%
08:15 13.07.2020 |
Уровень потребления электроэнергии всей промышленностью Украины в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году сократился на 6,2%.
Об этом сообщает ЧАО "НЭК"Укрэнерго".
"Уровень потребления всей промышленности в январе-июне 2020 года по в сравнению с январем-июнем 2019 года снизился на 6,2% с 25,76 млрд кВт-ч. до 24,17 млрд кВт-ч. В частности, больше всего сократилось потребление электроэнергии машиностроительной отраслью - на 20% (1564,8 млн кВт-ч против 1955,7 млн кВт-час.), транспортом - на 17,7% (2794,8 млн кВт-ч. против 3396,1 млн кВт-час.)", - говорится в сообщении.
В то же время, за первое полугодие 2020 года увеличилось потребление электроэнергии населением - на 2,9% (18,97 млрд кВт-ч. против 18,4 млрд кВт-час.) и химической и нефтехимической промышленностью - на 16,4% (1960, 5 млн кВт-ч. против 1684 млн кВт-ч.).
Таким образом, за полгода потребление электроэнергии в энергосистеме Украины уменьшилось на 4,9%.
В компании также привели информацию за прошлый месяц. Так, в июне 2020 года, по оперативным данным, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины (нетто, без учета потерь в электросетях) уменьшилось на 4,4% по сравнению с июнем прошлого (8,9 млрд кВт-ч. против 9,3 млрд кВт -ч.).
Уровень потребления электроэнергии в промышленности в июне 2020 года был на 4,2% ниже, чем в июне прошлого года.
Укрэнерго отмечает, что в июне практически все группы потребителей снизили потребление, кроме населения, химической и нефтехимической промышленности, а также сельхозпотребителей (+ 11,5%, + 7% и + 0,3% по сравнению с июнем 2019 года).
Наибольший спад за указанный период продемонстрировали транспортный сектор (-24,2%), машиностроительная отрасль (-20,7%), коммунально-бытовые предприятия (-19,2%), другие непромышленные потребители (-11,6%), пищевая и перерабатывающая промышленность (-8,7%), топливная промышленность (-6,9%).
Как сообщал Укринформ, по данным Минэнерго, по оперативным данным июня 2020 года, в Украине наблюдается увеличение электропотребления на 577 млн кВт-ч, или 5,8% против соответствующих показателей, определенных прогнозным балансом. В июле сохраняется аналогичная тенденция.
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