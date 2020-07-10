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В МВФ призвали правительства стран не кредитовать, а инвестировать в бизнес
17:28 10.07.2020 |
Международный валютный фонд призывает правительства стран ориентироваться на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредитование компаний.
Об этом заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат, передает Reuters.
По ее словам, учитывая масштаб шока, все больше компаний станут неплатежеспособными, поскольку в течение многих месяцев их доходы падают.
"Поскольку возникает важный вопрос несостоятельности, государственная поддержка должна перейти в сторону инвестиций в акции, а не в увеличение долгов. Иначе мы получим большое количество компаний, которые выходят из кризиса с огромными долгами", - отметила Гопинат.
В МВФ заявили, что восстановление мировой экономики будет "крайне неравномерным и крайне неопределенным", и призвали страны продолжать принимать агрессивные меры бюджетно-финансового и денежно-кредитного стимулирования для поддержки экономик.
По словам Гопинат, в некоторых странах ускорился рост цен на продукты питания, но общая потребительская инфляция, вероятно, останется низкой в большинстве регионов мира, поскольку потеря рабочих мест будет сдерживать рост заработной платы.
"Мы больше обеспокоены относительно того, что инфляция будет слишком низкой, а не слишком высокой", - подчеркнула она.
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