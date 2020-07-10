Цены промпроизводителей Украины в июне снизились на 2% – Госстат

Цены промышленных производителей Украины в июне 2020 года снизились на 2%, тогда как в мае - на 0,6% при росте в апреле на 0,1%, марте – на 1,8%, феврале – на 0,1%, январе – на 2,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Госстат уточняет, что в пределах страны в июне к маю 2020 года цены промпроизводителей снизились на 2,8%, тогда как при поставках за ее пределы – выросли на 1,2%.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу минувшего года) по итогам июня 2020 года цены в промышленности снизились на 4,6%, мая – на 5,1%, апреля – на 2,6%, марта - на 4,2%, февраля – на 6,8%, января-2020 – на 5,9%.

В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены промпроизводителей также снизились на 4,9%, с начала года (июнь 2020 к декабрю-2019) – выросли на 1,8%.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в июне по сравнению с маем текущего года продукция подешевела на 5,2%, в частности, в добыче сырой нефти и природного газа - на 19,1%, добыче каменного угля – на 2,5%, тогда как в добыче металлических руд - подорожала на 3,4%.

В минувшем месяце рост цен в производстве кокса и продуктов нефтепереработки составил 11,4%, химической продукции - 8,4%, деревообработке – 0,7%, фармпроизводстве – 0,6%, в перерабатывающей промышленности – на 0,6%.

При этом поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подешевела на 7%, производство металлургии - на 3,1%, машиностроение – 0,4%, текстильное производство – на 0,3%.

Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%



Изменение цен производителей промышленной продукции в июне 2020 года¹, %:

июнь 2020 к маю 2020 июнь 2020 к июню 2019 май 2020 к декабрю 2019 Январь-июнь 2020 к январь-июню 2019 Промышленность всего 98,0 95,4 101,8 95,1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 94,8 63,7 85,0 74,1 Добыча каменного угля 97,5 65,2 89,6 66,2 Добыча сырой нефти и природного газа 80,9 37,8 52,5 59,8 Добыча металлических руд 103,4 79,8 110,8 84,1 Перерабатывающая промышленность 100,6 97,4 102,9 96,5 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100,7 106,1 105,9 104,3 производство мяса и мясных продуктов 100,3 97,0 100,3 99,4 производство молочных продуктов 99,8 107,8 101,3 107,7 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100,2 103,8 102,6 104,9 производство сахара 100,3 102,9 113,7 103,4 производство напитков 99,9 103,4 101,3 105,1 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 99,7 102,8 102,9 102,5 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100,7 99,6 104,1 96,7 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 111,4 78,6 91,3 77,9 Производство химических веществ и химической продукции 108,4 98,1 103,5 94,7 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100,6 108,9 104,2 109,2 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100,0 100,4 101,5 100,9 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 96,9 86,6 101,5 87,3 Машиностроение 99,6 97,8 100,9 97,9 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 99,3 100,1 100,4 101,1 Производство электрооборудования 100,2 89,0 100,0 86,2 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100,2 100,1 100,6 99,9 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 99,0 101,1 101,8 102,8 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 93,0 106,7 106,7 101,0 Товары промежуточного потребления 100,0 90,3 103,8 90,8 Инвестиционные товары 99,9 101,9 102,2 102,2 Потребительские товары краткосрочного пользования 100,6 106,2 105,0 104,8 Потребительские товары длительного пользования 101,2 103,3 101,8 102,5 Энергия 93,8 91,3 97,3 91,5

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.