Цены промпроизводителей Украины в июне снизились на 2% – Госстат

Госстат уточняет, что в пределах страны в июне к маю 2020 года цены промпроизводителей снизились на 2,8%, тогда как при поставках за ее пределы – выросли на 1,2%.
В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу минувшего года) по итогам июня 2020 года цены в промышленности снизились на 4,6%, мая – на 5,1%, апреля – на 2,6%, марта - на 4,2%, февраля – на 6,8%, января-2020 – на 5,9%.
В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены промпроизводителей также снизились на 4,9%, с начала года (июнь 2020 к декабрю-2019) – выросли на 1,8%.
По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в июне по сравнению с маем текущего года продукция подешевела на 5,2%, в частности, в добыче сырой нефти и природного газа - на 19,1%, добыче каменного угля – на 2,5%, тогда как в добыче металлических руд - подорожала на 3,4%.
В минувшем месяце рост цен в производстве кокса и продуктов нефтепереработки составил 11,4%, химической продукции - 8,4%, деревообработке – 0,7%, фармпроизводстве – 0,6%, в перерабатывающей промышленности – на 0,6%.
При этом поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подешевела на 7%, производство металлургии - на 3,1%, машиностроение – 0,4%, текстильное производство – на 0,3%.
Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%
Изменение цен производителей промышленной продукции в июне 2020 года¹, %:
|июнь 2020 к маю 2020
|июнь 2020 к июню 2019
|май 2020 к декабрю 2019
|Январь-июнь 2020 к январь-июню 2019
|Промышленность всего
|98,0
|95,4
|101,8
|95,1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|94,8
|63,7
|85,0
|74,1
|Добыча каменного угля
|97,5
|65,2
|89,6
|66,2
|Добыча сырой нефти и природного газа
|80,9
|37,8
|52,5
|59,8
|Добыча металлических руд
|103,4
|79,8
|110,8
|84,1
|Перерабатывающая промышленность
|100,6
|97,4
|102,9
|96,5
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100,7
|106,1
|105,9
|104,3
|производство мяса и мясных продуктов
|100,3
|97,0
|100,3
|99,4
|производство молочных продуктов
|99,8
|107,8
|101,3
|107,7
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100,2
|103,8
|102,6
|104,9
|производство сахара
|100,3
|102,9
|113,7
|103,4
|производство напитков
|99,9
|103,4
|101,3
|105,1
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|99,7
|102,8
|102,9
|102,5
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100,7
|99,6
|104,1
|96,7
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|111,4
|78,6
|91,3
|77,9
|Производство химических веществ и химической продукции
|108,4
|98,1
|103,5
|94,7
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100,6
|108,9
|104,2
|109,2
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100,0
|100,4
|101,5
|100,9
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|96,9
|86,6
|101,5
|87,3
|Машиностроение
|99,6
|97,8
|100,9
|97,9
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|99,3
|100,1
|100,4
|101,1
|Производство электрооборудования
|100,2
|89,0
|100,0
|86,2
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100,2
|100,1
|100,6
|99,9
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|99,0
|101,1
|101,8
|102,8
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|93,0
|106,7
|106,7
|101,0
|Товары промежуточного потребления
|100,0
|90,3
|103,8
|90,8
|Инвестиционные товары
|99,9
|101,9
|102,2
|102,2
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|100,6
|106,2
|105,0
|104,8
|Потребительские товары длительного пользования
|101,2
|103,3
|101,8
|102,5
|Энергия
|93,8
|91,3
|97,3
|91,5
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.