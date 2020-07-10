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Украина в I полугодии сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 18,7%
15:55 10.07.2020 |
Металлургические предприятия Украины в январе-июне текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $3 млрд 898,020 млн.
Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в пятницу, на черные металлы за этот период пришлось 17,01% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,6% за первые шесть месяцев прошлого года.
В июне поступления от экспорта черных металлов составили $604,122 млн.
При этом Украина в январе-июне текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 22,6% - до $464,649 млн. В июне этот показатель составлял $86,578 млн.
Кроме того, Украина в январе-июне сократила экспорт металлоизделий на 17,4% - до $441,384 млн. В июне их поставлено на $77,237 млн.
За этот период импорт металлоизделий снизился на 26,9% - до $386,413 млн. В июне их ввезено на $69,198 млн.
Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом - до $8 млрд 738,635 млн. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. При этом Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% - до $1 млрд 251,818 млн.
Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до $1 млрд 42,455 млн. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% - до $1 млрд 99,091 млн.
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