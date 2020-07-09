Инфляция в Украине в июне замедлилась до 0,2%, в годовом измерении ускорилась – до 2,4% – Госстат

Потребительские цены в Украине в июне 2020 года увеличились на 0,2% по сравнению с 0,3% в мае и 0,8% в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Между тем, в июне 2019 года была зафиксирована дефляция 0,5%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июня-2020 ускорилась до 2,4% с 1,7% по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в июне этого года упала до нуля с 0,1% в мае, 0,4% в апреле и 1,3% в марте, тогда как до этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем июне базовая инфляция также была нулевой, в результате в годовом измерении она осталась на уровне 3%.

На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты. На 2,3-0,4% выросли цены на мясо птицы, масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину, сметану. В то же время на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% - молоко, сахар, рис, сало, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем произошел рост тарифов на горячую воду на 4,4%

Повышение цен на транспорт на 1,2% в первую очередь вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,1%, топлива и масел - на 2,1%, автомобилей - на 1,3%.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%, однако в апреле ухудшил этот показатель до 6%, ожидая инфляцию по итогам первого полугодия в годовом измерении на уровне 4,8%.

Как сообщалось, в минувшем году инфляция в Украине замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году.



Потребительские цены в июне 2020года, %:

июнь 2020 к маю 2020 июнь 2020 к декабрю 2019 июнь 2020 к июню 2019 январь-июнь 2020 к январю-июню 2019 Индекс потребительских цен 0,2 2,0 2,4 2,4 Продукты питания и безалкогольные напитки 0,4 4,3 4,2 2,7 Продукты питания 0,4 4,5 4,5 2,7 Хлеб та хлебопродукты 0,2 5,1 9,1 9,0 Хлеб 0,6 2,2 5,0 7,1 Макаронные изделия 0,3 3,6 3,8 3,2 Мясо и мясопродукты 0,3 -2,2 -1,5 1,0 Рыба та рыбопродукты 0,3 2,5 2,6 2,7 Молоко -1,3 -1,4 7,6 6,5 Сыр и мягкий сыр (творог) -0,3 0,7 5,7 5,9 Яйца 0,3 -8,9 54,7 -10,4 Масло сливочное 0,7 0,3 4,6 5,4 Масло подсолнечное 0,5 -0,4 -1,7 -1,8 Фрукты 8,4 50,4 33,7 23,8 Овощи -4,7 9,5 -12,5 -15,9 Сахар -1,3 5,4 -1,2 3,2 Безалкогольные напитки 0,2 1,2 1,6 2,0 Алкогольные напитки, табачные изделия 0,5 5,1 10,8 11,8 Одежда и обувь -2,8 -1,9 -4,0 -3,8 Одежда -2,8 -2,2 -3,5 -3,2 Обувь -2,7 -1,4 -4,5 -4,7 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива -0,4 -9,2 -12,2 -8,8 Содержание и ремонт жилья 0,3 0,9 2,5 3,1 Водоснабжение 0,0 18,5 23,6 23,0 Канализация 0,0 16,5 20,4 19,3 Содержание домов и придомовых территорий 0,0 2,0 4,4 5,7 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 Природный газ -4,3 -40,2 -52,5 -40,4 Горячая вода, отопление 0,8 -13,0 -12,5 -8,2 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья -0,2 -0,2 -1,1 -1,0 Здравоохранение 0,1 4,5 5,0 4,2 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование -0,1 4,5 4,1 2,9 Амбулаторные услуги 0,8 5,1 8,6 8,7 Транспорт 1,2 -2,0 -5,8 -3,3 Топливо и масла 2,1 -21,5 -26,5 -15,7 Транспортные услуги 1,0 3,5 3,6 5,2 Пассажирский железнодорожный транспорт 6,1 11,4 4,9 8,2 Пассажирский автодорожный транспорт 0,1 2,0 3,7 5,3 Связь 1,0 2,6 7,1 7,4 Отдых и культура -0,3 -1,6 -2,9 -2,1 Образование 0,3 2,2 13,3 13,4 Рестораны та гостиницы -0,2 1,5 5,7 7,5 Разные товары и услуги 0,0 -1,3 6,3 7,6

Данные: Госстат

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.