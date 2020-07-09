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Инфляция в Украине в июне замедлилась до 0,2%, в годовом измерении ускорилась – до 2,4% – Госстат
17:13 09.07.2020 |
Потребительские цены в Украине в июне 2020 года увеличились на 0,2% по сравнению с 0,3% в мае и 0,8% в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Между тем, в июне 2019 года была зафиксирована дефляция 0,5%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июня-2020 ускорилась до 2,4% с 1,7% по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.
Согласно данным Госстата, базовая инфляция в июне этого года упала до нуля с 0,1% в мае, 0,4% в апреле и 1,3% в марте, тогда как до этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем июне базовая инфляция также была нулевой, в результате в годовом измерении она осталась на уровне 3%.
На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты. На 2,3-0,4% выросли цены на мясо птицы, масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину, сметану. В то же время на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% - молоко, сахар, рис, сало, свинина.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем произошел рост тарифов на горячую воду на 4,4%
Повышение цен на транспорт на 1,2% в первую очередь вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,1%, топлива и масел - на 2,1%, автомобилей - на 1,3%.
Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%, однако в апреле ухудшил этот показатель до 6%, ожидая инфляцию по итогам первого полугодия в годовом измерении на уровне 4,8%.
Как сообщалось, в минувшем году инфляция в Украине замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году.
Потребительские цены в июне 2020года, %:
|июнь 2020 к маю 2020
|июнь 2020 к декабрю 2019
|июнь 2020 к июню 2019
|январь-июнь 2020 к январю-июню 2019
|Индекс потребительских цен
|0,2
|2,0
|2,4
|2,4
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|0,4
|4,3
|4,2
|2,7
|Продукты питания
|0,4
|4,5
|4,5
|2,7
|Хлеб та хлебопродукты
|0,2
|5,1
|9,1
|9,0
|Хлеб
|0,6
|2,2
|5,0
|7,1
|Макаронные изделия
|0,3
|3,6
|3,8
|3,2
|Мясо и мясопродукты
|0,3
|-2,2
|-1,5
|1,0
|Рыба та рыбопродукты
|0,3
|2,5
|2,6
|2,7
|Молоко
|-1,3
|-1,4
|7,6
|6,5
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|-0,3
|0,7
|5,7
|5,9
|Яйца
|0,3
|-8,9
|54,7
|-10,4
|Масло сливочное
|0,7
|0,3
|4,6
|5,4
|Масло подсолнечное
|0,5
|-0,4
|-1,7
|-1,8
|Фрукты
|8,4
|50,4
|33,7
|23,8
|Овощи
|-4,7
|9,5
|-12,5
|-15,9
|Сахар
|-1,3
|5,4
|-1,2
|3,2
|Безалкогольные напитки
|0,2
|1,2
|1,6
|2,0
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0,5
|5,1
|10,8
|11,8
|Одежда и обувь
|-2,8
|-1,9
|-4,0
|-3,8
|Одежда
|-2,8
|-2,2
|-3,5
|-3,2
|Обувь
|-2,7
|-1,4
|-4,5
|-4,7
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|-0,4
|-9,2
|-12,2
|-8,8
|Содержание и ремонт жилья
|0,3
|0,9
|2,5
|3,1
|Водоснабжение
|0,0
|18,5
|23,6
|23,0
|Канализация
|0,0
|16,5
|20,4
|19,3
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,0
|2,0
|4,4
|5,7
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Природный газ
|-4,3
|-40,2
|-52,5
|-40,4
|Горячая вода, отопление
|0,8
|-13,0
|-12,5
|-8,2
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|-0,2
|-0,2
|-1,1
|-1,0
|Здравоохранение
|0,1
|4,5
|5,0
|4,2
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|-0,1
|4,5
|4,1
|2,9
|Амбулаторные услуги
|0,8
|5,1
|8,6
|8,7
|Транспорт
|1,2
|-2,0
|-5,8
|-3,3
|Топливо и масла
|2,1
|-21,5
|-26,5
|-15,7
|Транспортные услуги
|1,0
|3,5
|3,6
|5,2
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|6,1
|11,4
|4,9
|8,2
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0,1
|2,0
|3,7
|5,3
|Связь
|1,0
|2,6
|7,1
|7,4
|Отдых и культура
|-0,3
|-1,6
|-2,9
|-2,1
|Образование
|0,3
|2,2
|13,3
|13,4
|Рестораны та гостиницы
|-0,2
|1,5
|5,7
|7,5
|Разные товары и услуги
|0,0
|-1,3
|6,3
|7,6
Данные: Госстат
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
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