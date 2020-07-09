В Минфине отчитались об использовании средств из COVID-фонда

Министерство финансов Украины обнародовало инфографику об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для правительства и Министерства финансов принципиальной и первоочередной является задача по предотвращению любых злоупотреблений или нецелевого использования средств Фонда. По инициативе Минфина принято постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев в закупках Фонда COVID-19. Аудит - это ключевой механизм, позволяющий избежать или выявить злоупотребления. С этой целью Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль за использованием средств, направляемых в рамках Фонда", - говорится в сообщении.

Согласно инфографике, 38,17 млрд грн направлено на меры предотвращения и борьбы с COVID-19, 11,48 млрд грн - в Фонд соцстрахования и ФЗДС на случай безработицы, 2,7 млрд грн - доплата к зарплатам работникам, занятым на ликвидации COVID-19, 1,66 млрд грн - на денежную помощь по уходу за детьми.

Инфографика Министерства финансов Украины

Всего из COVID-фонда по состоянию на 7 июля использовано 54 млрд грн.

Справка УНИАН. 13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в бюджет на 2020 год, которыми создала Фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями на более чем 64 миллиардов гривен. 18 апреля изменения подписал президент.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2020 года, Кабинет министров Украины распределил 19 миллиардов гривень на борьбу с COVID-19.

6 июля 2020 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19.