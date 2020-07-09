Выплаты Фонда соцстраха за полгода выросли на более чем 17%

В течение января-июня 2020 года Фонд социального страхования Украины направил почти 4,4 млрд гривен на ежемесячные страховые выплаты, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"В течение января-июня 2020 года Фонд социального страхования Украины направил почти 4,4 млрд гривен на ежемесячные страховые выплаты для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, или членов их семей в случае смерти потерпевшего. Это на 0,3 млрд грн, или 17,6% больше, чем за тот же период 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты ежемесячно финансировались для около 204 тыс. человек. Средний размер страховой выплаты по итогам I полугодия составил 3 759,8 грн против 3 318,7 грн за шесть месяцев 2019 года, то есть вырос на 13,3%.

"Увеличение сумм выплат связано, в частности, с проведением с 1 марта 2020 пересчета, согласно которому ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и членам их семей выросли на 11%", - указано в сообщении.

Сообщается, что ежемесячная страховая выплата назначается пострадавшему в случае частичной или полной потери трудоспособности и компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии со степенью нетрудоспособности.