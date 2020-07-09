Финансовые новости
- |
- 09.07.20
- |
- 18:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Выплаты Фонда соцстраха за полгода выросли на более чем 17%
16:49 09.07.2020 |
В течение января-июня 2020 года Фонд социального страхования Украины направил почти 4,4 млрд гривен на ежемесячные страховые выплаты, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.
"В течение января-июня 2020 года Фонд социального страхования Украины направил почти 4,4 млрд гривен на ежемесячные страховые выплаты для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, или членов их семей в случае смерти потерпевшего. Это на 0,3 млрд грн, или 17,6% больше, чем за тот же период 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выплаты ежемесячно финансировались для около 204 тыс. человек. Средний размер страховой выплаты по итогам I полугодия составил 3 759,8 грн против 3 318,7 грн за шесть месяцев 2019 года, то есть вырос на 13,3%.
"Увеличение сумм выплат связано, в частности, с проведением с 1 марта 2020 пересчета, согласно которому ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и членам их семей выросли на 11%", - указано в сообщении.
Сообщается, что ежемесячная страховая выплата назначается пострадавшему в случае частичной или полной потери трудоспособности и компенсирует утраченный заработок или его часть в соответствии со степенью нетрудоспособности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Заложники недальновидных обещаний: Почему у власти осталось полгода, чтобы закрыть «дела Порошенко»
ТОП-НОВОСТИ
|Явка с повинной Зеленского
|Сдержать Путина: Что ждет нашу армию этим летом в сотрудничестве с НАТО
|Призрак Колесниченко-Кивалова: Зачем у Зеленского заговорили про отдельный закон для защиты русского языка
|ЕСПЧ отказался снимать иммунитет с экс-депутата Логвинского и обвинил НАБУ в нарушениях
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Явка с повинной Зеленского
|Инфляция в Украине в июне замедлилась до 0,2%, в годовом измерении ускорилась – до 2,4% – Госстат
|В Минфине отчитались об использовании средств из COVID-фонда
|Выплаты Фонда соцстраха за полгода выросли на более чем 17%
|Объем частных денежных переводов в Украину в мае-2020 сократился на 20,7% к маю-2019 – НБУ
|Все местные дороги должны быть переданы на баланс «Укравтодора» - Зеленский
|Нефть 9 июля торгуется без единой динамики на данных о запасах в США и опасениях вокруг COVID-19
Это интересно
|AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го
|Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу
|Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental
|Кроссовер Kia Seltos стал безопаснее и получил новую топ-версию
|Великобритания может отказаться от технологии 5G компании Huawei
|Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов
|Sony выпустила 4 телевизора Sony Bravia XH90 для PlayStation 5