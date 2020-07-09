Минфин завершил подготовку к запуску кассовых аппаратов в смартфоне

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минфина о порядке регистрации и применения программных РРО, а также приказ об утверждении форм и содержания расчетных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, приказом №317 от 23 июня утверждены порядки регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций (пРРО), определения диапазона выдачи, резервирования, использования фискальных номеров, присваиваемых электронным расчетным документам во время работы пРРО в режиме офлайн.

Вторым приказом №306 от 18 июня усовершенствована форма и содержание расчетных документов, РРО и/или пРРО, утверждена новая форма расчетного документа для операций по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств, а также обеспечена возможность указания штрихкодов товаров.

В Минфине отмечают, что в том числе изменения коснулись Порядков о регистрации РРО и книг учета расчетных операций, в частности о возможности создания документов в бумажной и/или электронной форме.

В Минфине заверили, что с 1 августа фискальное приложение для программного РРО будет доступно для полноценного использования для всех желающих на бесплатной основе.

Как сообщалось, принятым Верховной Радой в сентябре 2019 года и подписанным президентом Владимиром Зеленским законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

По словам главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, ГНС электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты.

По данным Налоговой службы, в тестировании приложения программного регистратора расчетных операций (РРО) уже принимают участие около 3 тысяч пользователей.