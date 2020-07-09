В случае изменения порядка импорта и регистрации авто, Украина недополучит до 9 млрд грн налогов

Инициируемые Министерством внутренних дел (МВД) Украины изменения в порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств, которыми в частности, запрещается регистрация ввозимых из-за рубежа автомобилей с пометкой о списании на утилизацию, создаст проблемы для занимающихся этим бизнесом компаний, лишит возможности украинцев приобрести такие авто по умеренным ценам и с понятной историей, а также повлечет огромные потери госбюджета Украины, считают эксперты рынка, собственники компании "Колумб Трейд". В постановлении предусмотрены меры по упрощению регистрации авто, номерных знаков, возможность оформления документов он-лайн. Но вместе с тем, документ содержит "два абзаца", которые существенно усложняют жизнь как потребителям, так и бизнесу.

"Сейчас с такими документами (с пометкой об утилизации) в Украину попадает более 90% автомобилей, но на самом деле они имеют незначительные повреждения (освещения, бампера, крыльев) и после восстановления проходят сертификацию в уполномоченных органах. Предлагаемыми изменениями может подменяться функционал органов сертификации, а граждане лишаются возможности приобрести авто с понятной историей происхождения", - отметил юрист компании Роман Волошин в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Согласно приведенным соучредителем компании "Колумб Трейд" Владимиром Ковелем расчетам, пострадают от нововведений как потребители и бизнес, так и государство в целом.

Он считает некорректным принимать во внимание статус об утилизации, который для себя принимают США, поскольку там это делается методом финансового учета остаточной стоимости авто, при этом повреждения могут быть незначительными и в Украине их можно восстановить за $2,5-3 тыс.

По данным экспертов, с учетом существующих поступлений от одного авто в размере $2,7 тыс. только прямые потери бюджета от этих нововведений могут составить около 9 млрд грн в год (более $327 млн долларов), при этом потеряют работу около 10 тыс. человек и будут созданы проблемы в 10 смежных бизнесах (СТО, поставка запчастей, прочее).

Как сообщил соучредитель компании Павел Казарьян, в настоящее время на сайте президента Украины зарегистрирована петиция, в которой операторы рынка просят обратить внимание на эту проблему с целью недопущения потерь украинцев и бюджета от предлагаемых изменений.

По словам Казарьяна, компания "Колумб Трейд" занимается поставкой автомобилей из США и входит в пятерку ведущих операторов этого рынка, но в случае принятия постановления обязательно столкнется с проблемами в своей деятельности, а клиентам придется покупать те же авто в Грузии или Латвии, но только через посредников, доплатив дополнительную наценку, и при этом бюджет Украины потеряет прямую выгоду, так как все поступления от растаможки и других сборов будут перечислятся в бюджеты других стран, а украинцу в итоге авто обойдется почти на $3 тыс дороже c учетом удлинения логистического "плеча" и других расходов.

Эксперты признали, что в целом обнародованный на сайте МВД для обсуждения проект постановления содержит много положительных норм, которые упростят процесс регистрации (перерегистрации авто), однако два положения - о запрете регистраций авто с пометкой об утилизации, а также о необходимости обязательного перевода сопроводительных документов на государственный язык с апостилем, создаст хаос на рынке, повлечет дополнительные расходы покупателя и потери бюджета.

Решением данной ситуации может стать исключение спорных абзацев из Постановления КМУ. Это даст возможность простым украинцам покупать авто по доступным ценам и позволит пополнить госбюджет, а не выводить деньги в карман "решал и чиновников".

Организаторы пресс-конференции призвали общественность не оставаться в стороне от данной проблемы, проголосовать за петицию опубликованную на сайте Президента.



