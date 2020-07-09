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Доля госсектора в экономике Украины продолжает сокращаться
14:42 08.07.2020 |
Доля государственного сектора в экономике Украины за первый квартал 2020 года составляла 11,8%, Это меньше, чем за 9 месяцев 2019 года (12,2%).
Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Как отмечается в сообщении, удельный вес государственного сектора экономики рассчитан на основании показателей, предоставленных Государственной службой статистики Украины.
По данным Минэкономики, удельный вес количества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 4,2%.
Кроме того, удельный вес чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 10,2%.
Удельный вес средней стоимости необоротных и оборотных активов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 21,0%.
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