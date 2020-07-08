Реализация промышленной продукции в этом году уменьшилась почти на 13%

За январь-май 2020 года объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 940,82 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За 5 месяцев 2020 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 940,82 млрд грн, что на 12,7% меньше, чем за январь-май 2019 года. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 269,88 млрд грн.

Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за январь-май 2020 года было реализовано на 130,95 млрд грн (на 27,0% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), из которых за пределы страны - на 43,32 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 23,53 млрд грн (на 36,1% меньше); сырой нефти и природного газа - на 31,51 млрд грн (на 46,6% меньше); металлических руд - на 62,94 млрд грн (на 10,6% меньше).

Продукции перерабатывающей промышленности за указанный период было реализовано на 590,65 млрд грн (на 11,4% меньше, чем за январь-май 2019 года), из которых за пределы страны - на 225,61 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 217,42 млрд грн (на 0,5% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий - на 140,11 млрд грн (на 22,5% меньше); продукции машиностроения - на 60,02 млрд грн (на 17,7% меньше).

Также за 5 месяцев 2020 года было произведено, передано и распределено электроэнергии на 147,78 млрд грн (на 5,1% больше по сравнению с январем-маем 2019 года), произведено и распределено газа - на 30,56 млрд грн (на 31,8% меньше).

Как сообщалось, по данным Госстата, за 2019 год объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 1,1% по сравнению с 2018 годом, до 2,48 трлн грн. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 650,4 млрд грн. Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за прошлый год было реализовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% больше, чем за 2018 год), перерабатывающей промышленности - на 1,60 трлн грн (на 2,4% меньше), произведено, передано и распределено электроэнергии на 331,36 млрд грн (на 0,7% больше), газа - на 73,02 млрд грн (на 12,5% меньше).