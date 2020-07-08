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Украина проведет налоговую амнистию в 2021 году - Гетманцев
По словам главного налоговика "Слуги народа", при налоговой амнистии Украина будет использовать опыт Индонезии и Аргентины
Финансовый комитет Верховной Рады, Офис президента и правительство согласовали с МВФ концепцию налоговой амнистии, которая запланирована на 2021 год. Об этом в интервью LIGA.net заявил глава комитета Даниил Гетманцев.
"Концепт согласован. Ждем, когда президент внесет в Верховную Раду законопроект", - сказал он.
По словам Гетманцева, амнистия будет базироваться на нескольких подходах.
Первое: нулевое декларирование будет добровольным.
Второе: речь идет только об активах и доходах, которые были получены без уплаты налогов.
Третье - амнистия освобождает от ответственности по статье 212, 212-1, уклонение от налогообложения, административной и финансовой ответственности за финансовые правонарушения.
Четвертое - речь не идет о коррупционерах, амнистия не распространяется на взятки (при этом декларации не могут быть использованы как доказательства, ни в каком судебном процессе и ни при каком следствии, даже в гражданском).
Пятое - ставки. Общая - 5% для денег, которые размещаются на банковском счету, 9% - для денег и активов, которые размещаются за границей. Если речь идет о наличке в Украине, то это 18%. 2,5% - для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% - для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь.
"Как образец мы использовали амнистию в Индонезии и амнистию в Аргентине - свежие амнистии, которые были проведены достаточно успешно", - сказал Гетманцев.
Он также уточнил, что депутаты пока не рассматривают вопрос обязательного декларирования доходов всех граждан.
"Это в долгосрочной перспективе, то есть речь не о "завтра" и не "послезавтра". Лично я - приверженец всеобщего декларирования, и мы к этому придем, рано или поздно", - отметил Гетманцев.
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