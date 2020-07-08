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Нацкомиссия в сфере связи отменила свое решение об уменьшении ставок интерконнекта
15:01 07.07.2020 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) отменила свое решение №195 от 19 мая 2020 года об уменьшении тарифов на пропуск контента одних телекомоператоров на сети других (интерконнект).
Соответствующее решение было принято во время заседания НКРСИ 7 июля, сообщается на сайте Комиссии.
"Учитывая присланное письмом заключение Министерства юстиции Украины по результатам рассмотрения жалобы НКРСИ на решение об отказе в государственной регистрации акта, Комиссия решила отменить решение НКРСИ от 19 мая 2020 №195 «О внесении изменений в Расчетные таксы за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынках услуг пропуска трафика»", - говорится в сообщении.
Согласно документу снижение ставок интерконнекта должно было состояться с 1 января 2021 года. Такое решение должно способствовать уменьшению затрат операторов при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям других операторов. А значит, для абонентов должна была снизиться стоимость межсетевых звонков и сообщений.
В течение последних лет анализ данных отчетности операторов показал стабильное увеличение объемов межоператорского трафика с 5,9% в 2017 году до 15,4% в 2019.
Пользуясь данным операторов телекоммуникаций за 2019 год, НКРСИ рассчитала приведенную себестоимость пропуска трафика в телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций, которая составляет 0,03-0,06 грн за минуту.
НКРСИ с конца 2015 года пытается приблизить размер ставок интерконнекта к приведенной себестоимости пропуска трафика. В частности, решением НКРСИ расчетные таксы были снижены 1 октября 2015 года с 0,36 до 0,23 грн/мин. Очередные снижения также произошли 1 января 2017 года (до 0,15 грн/мин.), и 1 января 2019 года (до 0,12 грн/мин.).
Как сообщалось, после принятия решения НКРСИ №195 от 19 мая 2020, отдельные субъекты хозяйствования и организации выступили с заявлениями о негативном характера принятого решения. В середине июня комиссия выступила с заявлением, в котором требовала от Минюста не вмешиваться в осуществление полномочий по государственному регулированию в сфере телекоммуникаций, принадлежащих исключительно Нацкомиссии. НКРСИ требовала зарегистрировать решение №195 «О внесении изменений в Расчетные таксы за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынках услуг пропуска трафика». Обращения также были направлены в Кабинет министров, Минцифры и Минэкономики.
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