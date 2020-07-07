Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине

Ульяна Безпалько / РБК-Украина

Верховная рада готовится легализовать азартные игры. В оппозиции выступают против этой законодательной инициативы и всячески пытаются заблокировать документ. Какие правила для игорного бизнеса хочет ввести парламент и когда они заработают.

Верховная рада на прошлой неделе начала рассматривать во втором чтении законопроект о легализации азартных игр - казино, игровых автоматов и букмекерских ставок. После того как в середине января депутаты поддержали проект за основу, к нему поступило почти 3,5 тысяч поправок. Примерно половину из них - 1800 - профильный финансовый комитет учел.

По регламенту, каждую из этих поправок народные депутаты могут ставить на подтверждение. Причем любой депутат, а не только автор поправки. За счет этого рассмотрение документа в зале растянулось на недели.

"Сейчас оппозиция использует этот пробел в регламенте. Если поправку ставят на подтверждение, ее должны проголосовать минимум 226 депутатов, чтобы она была учтена в редакции ко второму чтению. Таким образом мы уже рассмотрели 300 поправок, осталось полторы тысячи", - пояснила РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Против легализации выступили "Оппозиционная платформа - За життя" и "Батькивщина". Во фракции Юлии Тимошенко настаивают, что этот вопрос нужно выносить на референдум. В "Батькивщине" не скрывают, что пытаются максимально застопорить рассмотрение документа, ставя на подтверждение едва ли не все поправки, которые одобрил комитет.

"С одной стороны, это банальное затягивание. А с другой стороны, они еще и пытаются изменить редакцию закона и разбалансировать документ. Таким образом уже несколько поправок, одобренных комитетом, во время подтверждения не набрали необходимого количества голосов в зале", - отметила Кравчук.

В парламенте хватит голосов, чтобы принять закон в целом, уверена она. Но все упирается в поправки и время. У депутатов осталась одна пленарная неделя, прежде чем они уйдут на летние каникулы.

В "Слуге народа" надеются, что им удастся убедить оппозицию не блокировать закон об игорном бизнесе и завершить его рассмотрение на следующей неделе. В противном случае - парламенту наверняка придется собираться на внеочередные заседания, чтобы голосовать за другие вопросы. Например, об изменениях в Избирательный кодекс и новых границах районов, которые нужно рассмотреть до начала кампании к местным выборам.

Подпольная империя

В 2009 году парламент запретил все виды азартных игр, кроме лотерей. Не желая "хоронить" свой бизнес, многие участники рынка продолжили работать благодаря связям во властных кабинетах и протекции силовиков. Но их денежные обороты шли мимо бюджета, оказавшись в "тени" от государства.

Пользуясь законодательными лазейками, с 2012 года владельцы игорных заведений и сайтов покупали разрешения на работу у одного из трех лицензированных государством лотерейных операторов. По этим сублицензиям казино, залы с автоматами, букмекерские конторы и онлайн-ставки формально становились лотереями.

В сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский поручил правительству и Верховной раде исправить эту ситуацию. Рассматривать законопроект о легализации азартных игр в версии Кабмина депутаты не захотели, решив разработать свой собственный документ.

Крупные бенефициары отрасли также не остались в стороне, пытаясь пролоббировать максимально выгодные для себя условия. Включились в процесс и отельеры, желающие разместить казино и автоматы в своих гостиницах. Но интересы сторон не всегда совпадали.

Операторы лотерей жаловались, что текст законопроекта в первой редакции дает больше преференций букмекерам. Это признавали и в финансовом комитете, который готовил документ к рассмотрению в зале Рады. Из-за поиска компромисса между всеми "игроками" рынка процесс принятия закона затянулся. В начале июня комитет утвердил финальную редакцию закона.

Один из членов финансового комитета Марьян Заблоцкий (СН) полагает, что окончательный вариант документа стал более сбалансированным.

"Для букмекеров мы убрали такое понятие как ставки на виртуальные события. То есть букмекеры теперь будут настоящими букмекерами. А под видом лотерей теперь будут работать только классические лотереи. Хотя для собственников отелей остались достаточно тепличные условия", - рассказал РБК-Украина парламентарий.

К слову, один из советников Офиса президента по легализации азартных игр Борис Баум - ранее работал в группе VS Energy, которая владеет сетью отелей в Украине. А часть "слуг народа", входящих в финансовый комитет, по информации издания, ориентируется на другого бизнесмена и владельца гостиниц - Илью Павлюка.

Новые правила игры

В документе предусмотрены новые правила для всех видов азартных игр: классических лотерей, беттинга, казино, покера и автоматов. Для каждого из них понадобятся отдельные лицензии. Россиянам запрещено владеть этим бизнесом или организовывать игры на территории Украины.

В лотереях запретят использовать видеолотерейные терминалы (VLT). Это аппараты, принимающие электронные ставки на результат видеоигры, дальше - мгновенный выигрыш или проигрыш. Принцип их действия как у лото. Но после того как в 2012 году их разрешили использовать для проведения лотерей, под видом VLT стали массово устанавливать обычные игровые автоматы.

Второе условие для лотерей - запрет на организацию лотерей "тото" - ставок на случайные события. Под их видом зачастую работали букмекеры. Также нельзя будет использовать для лото все остальное оборудование для визуализации и проводить розыгрыши, напоминающие азартную игру.

Игровые автоматы можно будет размещать в гостиницах уровня не меньше трех звезд. Казино - только в пятизвездочных отелях и специальных игорных зонах, которые создаются по решению Кабмина. Букмекерские точки, как и автоматы, могут работать в трех-, четырех-, пятизвездочных отелях, а также на ипподромах.

Само помещение еще должна одобрить комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Это специальный уполномоченный орган, который будет контролировать участников рынка со стороны государства. Он же будет выдавать лицензии на ведение игорного бизнеса и оборудование.

В состав комиссии по регулированию войдут семь человек - один глава и шесть членов. Отбирать их будет конкурсная комиссия, сформированная Кабмином.

Ее функции раскритиковали в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК). В ведомстве высказали замечания по поводу неясности с процедурой получения лицензии и несоответствия предложенного Радой документа другим действующим законам.

Еще одна важная функция уполномоченного органа - онлайн-мониторинг всех финансовых операций на рынке. Организаторы игр будут обязаны передавать данные о ставках и выигрышах в государственную систему онлайн-мониторинга в режиме реального времени.

На ее запуск у комиссии по регулированию есть два года. Еще шесть месяцев дается бизнесу, чтобы подключиться к этой онлайн-системе. То есть мониторинг может полноценно заработать через два с половиной года.

Стоит отметить, что этот контроль не особо устраивал представителей букмекерских компаний. Но без онлайн-системы бизнес получит "соблазн" скрывать информацию о своих реальных оборотах. Компенсировать эти риски депутаты решили за счет стоимости лицензий.

Цена вопроса

В законопроекте предусмотрено, что лицензия на один сайт онлайн-казино обойдется в 200 тысяч долларов в год. Но до запуска мониторинга за нее придется выложить втрое дороже.

То же касается и букмекерской деятельности. После запуска онлайн-системы стоимость лицензии (включает интернет + пункты) составит миллион долларов в год, до запуска - три. Кроме лицензии на деятельность, букмекеры обязаны платить в госбюджет еще по 500 долларов в месяц за каждый наземный пункт, эта сумма не меняется.

Для залов с игровыми автоматами лицензия (включает 250 установок) составит 250 тысяч долларов в год. Эта стоимость фиксирована - как до, так и после запуска мониторинга. В отличие от лицензии, которую владелец салона должен дополнительно оплачивать за каждый автомат.

До того, как заработает онлайн-система, расценка на одну машину составит 300 долларов в месяц, после - 100. Еще одно условие - разрешается использовать автоматы, выпущенные не раньше 2019 года.

Плата за лицензии на все остальные игры не меняется. Для казино она составит миллион долларов в год. В Киеве лицензия обойдется дороже - 2 млн долларов. За каждый игровой стол с рулеткой придется доплатить еще 30 тысяч долларов в год, без рулетки - вдвое меньше. Если инвестор построит пятизвездочный отель и захочет организовать там казино, государство предоставит ему лицензию на десять лет бесплатно.

Разрешение на сайт с онлайн-покером обойдется в 200 тысяч долларов. Покерные столы можно размещать только на базе казино. Тогда как покерные турниры трактуются в законе как спортивная игра и относятся к прерогативе Минспорта.

Цена лицензии для лотерей составит 500 тысяч долларов в год. Их количество ограничено - максимум три, причем выдавать их будут на основании конкурса.

Средства от лицензий депутаты хотят направить на поддержку медицины, спорта, культуры, образования и науки. Половина поступлений от лицензий на наземное казино и игровые автоматы пойдут в местные бюджеты.

Что изменится для игроков

В документе есть несколько норм, касающихся и самих игроков. Во-первых - возрастное ограничение. Для лотерей - не меньше 18 лет. Для азартных игр - казино, автоматов и ставок - от 21 года. Их личность должны проверять на входе в заведения или во время авторизации на сайте.

Во-вторых, создается специальных реестр людей, которым запрещено играть. Человек сможет сам подать заявление, чтобы его внесли в реестр, либо же это могут сделать его родственники. Такая норма должна, в первую очередь, защитить лудоманов и людей, склонных к зависимости.

В-третьих, игорным заведениям и интернет-ресурсам запрещается принимать ставки в кредит или рассрочку.

По мнению первого замглавы профильного комитета Рады Ярослава Железняка ("Голос"), сам законопроект ко второму чтению был доработан в плане борьбы с лудоманией. Но параллельно некоторые нормы, напротив, ухудшили качество закона.

"Например, в первом чтении была норма о том, что если казино впустило человека-лудомана и он проиграл какую-то сумму, то казино обязано его семье компенсировать проигрыш в десятикратном размере. Это бы точно заставило задуматься многие игорные заведения прежде чем впускать человека, страдающего зависимостью. Но эта норма была по-тихому исключена. И таких примеров много. Например - о расстоянии в 500 метров к школам и детским садикам", - объяснил нардеп.

Во время рассмотрения закона в зале "Голосу" удалось вернуть обе эти нормы. Они поставили на подтверждение поправки, которыми отменялись условия о компенсации и дистанции. И парламент их провалил. Хотя авторы закона могут потребовать вновь вернуться к этим нормам непосредственно перед голосованием за документ.

Кроме того, в оппозиционных фракциях предлагали ограничить расположение игорных заведений только пятизвездочными отелями. Иначе это будет только содействовать лудомании, убеждены в оппозиции. Глава финансового комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа") с таким аргументом несогласен. Он подчеркнул, что исходя из норм закона, количество игровых автоматов по сравнению с тем, сколько их есть сейчас на нелегальном рынке, уменьшится в 20 раз.

"Одной из целей законопроекта является поддержка развития отельного хозяйства в нашем государстве. У нас очень мало отелей, очень мало качественных отелей. Если бы мы говорили только о пятизвездочных отелях, мы бы оставили без стимулов для развития отели трех и четырех звезд, которые предусмотрены для среднего класса, для обычного потребителя. Это было бы неправильно", - заявил парламентарий журналистам.

Финансовый эффект

Гетманцев рассказал РБК-Украина, что покупка лицензий принесет государству примерно 4,5 млрд гривен в год. Наполнять бюджет планируют и за счет налогообложения игорного бизнеса. Оно будет регулироваться отдельным законопроектом, над которым сейчас работает профильный комитет, уточнил депутат.

Поэтому оценить финансовый эффект от легализации в профильном комитете пока затрудняются. По словам Ярослава Железняка, общая сумма поступлений будет зависеть от того, как много компаний выйдет на рынок и сколько продолжит работать нелегально. И, во-вторых, - каким будет эффект от налогообложения.

"Налог на GGR - на валовой доход игорного заведения - будет внедрен только тогда, когда будет система мониторинга. Пока этой системы не будет, то и этого налога может не существовать. Соответственно, и поступлений сейчас будет меньше", - пояснил РБК-Украина Железняк.

Его коллега по комитету Марьян Заблоцкий объяснил, что на самом деле в Налоговый кодекс еще в 2016 году включили нормы о ставках налога с игорного бизнеса. Но их нужно пересматривать, особенно в части налогообложения выигрышей, уточнил парламентарий. Он отметил, что эта система в перспективе создает новые "дыры" в государственном бюджете.

"Любой игорный бизнес не будет работать "в белую", если выплата игрокам - к примеру, с лотерейного билета - облагается ставкой НДФЛ. Представьте, что вы делаете ставку тысячу гривен на победу в матче "Реал Мадрида". Если он побеждает, вы, например, получите 1100 гривен, то есть плюс 100 гривен сверху. По действующему Налоговому кодексу, из 1100 гривен государство заберет 18%. Таким образом вы получите даже меньше чем вы поставили", - пояснил изданию Заблоцкий.

По словам депутата, поначалу государству придется идти на "поблажки" в части налогов для игорного бизнеса.

"Мы просто надеемся, что какое-то время - год-два - мы хотя бы цивилизуем рынок. Ведь сейчас мы его фактически выводим из глубочайшей "тени". После 11 лет существования в подполье, сразу обложить их всеми налогами будет проблематично. Хотя лотереи будут платить налоги сразу, потому что традиционный лотерейный бизнес не был нелегальным", - рассказал Заблоцкий.