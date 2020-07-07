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Минюст планирует создать отдельный суд по делам инвесторов
08:38 07.07.2020 |
В рамках реформирования судебной системы Минюст планирует создать отдельный суд по делам инвесторов - арбитража или отдельного государственного суда, который будет рассматривать дела с участием бизнеса. Об этом стало известно во время онлайн-встречи Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) с министром юстиции Украины Денисом Малюськой.
Как сообщают в ЕБА, такая практика уже распространяется в западных странах, и Украина могла бы перенять этот передовой опыт. По словам министра, презентация концепции такого суда может состояться уже до конца августа.
Параллельно с этим в Минюсте анонсировали перезагрузку Высшего совета правосудия - это одно из требований Международного валютного фонда.
Для противодействия рейдерству и борьбы с незаконными действиями регистраторов у бизнеса пока существует альтернатива судам - Антирейдерская комиссия, которая рассматривает дела в административном порядке и в открытом режиме с последующим обнародованием решений.
Также бизнес жаловался на длительную процедуру госрегистрации решений и затягивание юстировки документов. Но в Минюсте эту проблему опровергли и сообщили, что, если документы составлены корректно, они регистрируются в течение 10 дней. Необоснованных отказов в регистрации, по словам Малюськи, не бывает.
Такие ситуации возникают из-за ошибок или некорректно составленных норм документов, отметили в Минюсте.
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