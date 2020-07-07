Финансовые новости
- |
- 07.07.20
- |
- 11:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Антимонопольный комитет получил временного руководителя
08:02 07.07.2020 |
С понедельника, 6 июля, обязанности главы Антимонопольного комитета временно исполняет первая замглавы ведомства Ольга Пещанская.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.Как сообщалось, Верховная Рада 3 июля уволила с должности главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, который возглавлял ведомство с 2015 года.
Накануне журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил в Facebook, что глава АМКУ написал заявление об отставке под давлением президента Владимира Зеленского.
"Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию Тэдис и производителей сигарет на 6,5 млрд грн, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем Тэдиса. Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам Тэдис был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании", - написал Бутусов.
Ольша Пещанская была назначена на должность первого замглавы АМКУ в сентябре 2019 года.
Из открытых источников известно, что она несколько лет назад занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В тот период Юрий Терентьев работал генеральным юридическим консультантом "Арселор". В декларации Пещанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".
Пещанская является единоличной владелицей ООО "Закупочные решения", а также контролирует ООО "Стэм инжиниринг" (45%) и ООО "Промпроектсервис" (94%). Партнером Пещанской по "Стэм инжинирингу" является Руслан Беранник, который работает замдиректора департамента инвестиций и инжиниринга "АрселорМиттал".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине хотят криминализировать уклонение от уплаты любых платежей
|Парадокс Зеленского: зачем вводить Украину в кризис, а потом снова ползти к МВФ
|Зеленский пообещал «не простить». Когда ждать первого уголовного дела против Турчинова
|Четыре тысячи поправок: Когда «слуги» наконец согласуют правила местных выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.07.20
|Цена на золото слабо меняется на сохраняющихся опасениях по COVID-19
|Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине
|В Украине хотят криминализировать уклонение от уплаты любых платежей
|Минюст планирует создать отдельный суд по делам инвесторов
|Минэкономики презентовало концепцию поддержки АПК на три последующих года
|Нефть 7 июля коррекционно дешевеет после роста цен в предыдущий торговый день
Это интересно
|В Британии задержали более 700 человек после взлома зашифрованного преступного чата
|Хочешь включить подогрев сиденья? Сначала заплати. BMW начнет продавать опции в своих авто по подписке
|Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
|Volvo проведет крупнейший отзыв в истории
|Топ-10 наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu за июнь
|Представлен смартфон Honor X10 Max 5G: гигантский экран и аккумулятор на 5000 мА·ч
|Новый турбомотор Maserati: рекордная мощность и технологии из Формулы-1