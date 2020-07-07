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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Антимонопольный комитет получил временного руководителя

08:02 07.07.2020 |

Экономика

 

С понедельника, 6 июля, обязанности главы Антимонопольного комитета временно исполняет первая замглавы ведомства Ольга Пещанская.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июля уволила с должности главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, который возглавлял ведомство с 2015 года.

Накануне журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил в Facebook, что глава АМКУ написал заявление об отставке под давлением президента Владимира Зеленского.

"Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию Тэдис и производителей сигарет на 6,5 млрд грн, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем Тэдиса. Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам Тэдис был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании", - написал Бутусов.

Ольша Пещанская была назначена на должность первого замглавы АМКУ в сентябре 2019 года.

Из открытых источников известно, что она несколько лет назад занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В тот период Юрий Терентьев работал генеральным юридическим консультантом "Арселор". В декларации Пещанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Пещанская является единоличной владелицей ООО "Закупочные решения", а также контролирует ООО "Стэм инжиниринг" (45%) и ООО "Промпроектсервис" (94%). Партнером Пещанской по "Стэм инжинирингу" является Руслан Беранник, который работает замдиректора департамента инвестиций и инжиниринга "АрселорМиттал".
 

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