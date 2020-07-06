В течении июня 2020 года украинскую прописку получили 29,2 тыс. подержанных легковых автомобилей

Таким образом, по сравнению с предыдущим годом июньские регистрации б/у легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 52%, сообщает Укравтопром.

Всего за шесть месяцев с начала года на украинские номера перешли 139,4 тыс. легковых автомобилей бывших в эксплуатации.

В результате регистрации подержанных машин почти в 4 раза превысили продажи новых.

Маркой - лидером среди впервые регистрируемых в Украине легковых авто с пробегом остается Volkswagen. С января по июнь 2020 года украинцы поставили на учет 22727 импортированных фольксвагенов не первой свежести, что в 24 раза больше, чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Ford с показателем 13639 подержанных авто. Первичные регистрации б/у-шных Фордов в 14 раз превзошли результат новых.

Skoda заняла третье место - 10744 авто с пробегом (в 5 раз больше продаж новых Шкод).

Четвертой по популярности стала Renault, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 10053 украинца, в 1,6 раза больше, чем тех, кто выбрал новые Рено.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 8020 машин. Для справки, новых Ниссанов за тот же период было реализовано в 4,5 раза меньше.