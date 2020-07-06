Финансовые новости
- |
- 06.07.20
- |
- 23:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В течении июня 2020 года украинскую прописку получили 29,2 тыс. подержанных легковых автомобилей
11:35 06.07.2020 |
Таким образом, по сравнению с предыдущим годом июньские регистрации б/у легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 52%, сообщает Укравтопром.
Всего за шесть месяцев с начала года на украинские номера перешли 139,4 тыс. легковых автомобилей бывших в эксплуатации.
В результате регистрации подержанных машин почти в 4 раза превысили продажи новых.
Маркой - лидером среди впервые регистрируемых в Украине легковых авто с пробегом остается Volkswagen. С января по июнь 2020 года украинцы поставили на учет 22727 импортированных фольксвагенов не первой свежести, что в 24 раза больше, чем новых автомобилей этой же марки.
На втором месте Ford с показателем 13639 подержанных авто. Первичные регистрации б/у-шных Фордов в 14 раз превзошли результат новых.
Skoda заняла третье место - 10744 авто с пробегом (в 5 раз больше продаж новых Шкод).
Четвертой по популярности стала Renault, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 10053 украинца, в 1,6 раза больше, чем тех, кто выбрал новые Рено.
Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 8020 машин. Для справки, новых Ниссанов за тот же период было реализовано в 4,5 раза меньше.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Крепость 2.0 | Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова
|Гетманцев недоволен результатами таможни и налоговой после смены руководства
|Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования
|Инвестиционные няни Зеленского. Почему в Украине они останутся без «детишек»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина может войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ 25,5-26,5 млрд куб. м - глава Укртрансгаза
|J.P. Morgan отозвал прогноз снижения учетной ставки НБУ в III кв. после отставки главы Нацбанка
|Смолий рассказал о разговоре с Зеленским перед увольнением
|Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка «Северного потока - 2»
|Крепость 2.0 | Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова
|Гетманцев недоволен результатами таможни и налоговой после смены руководства
|Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования
Это интересно
|Хочешь включить подогрев сиденья? Сначала заплати. BMW начнет продавать опции в своих авто по подписке
|Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
|Volvo проведет крупнейший отзыв в истории
|Топ-10 наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu за июнь
|Представлен смартфон Honor X10 Max 5G: гигантский экран и аккумулятор на 5000 мА·ч
|Новый турбомотор Maserati: рекордная мощность и технологии из Формулы-1
|TikTok обвинили в массовой слежке за пользователями и передаче данных властям Китая