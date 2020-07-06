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Президент Американской торговой палаты об отставке Смолия: Это тревожный сигнал
Некоторые международные компании приостанавливают инвестиции в Украину из-за непредсказуемости, которая сложилась в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия.
Об этом заявил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер в прямом эфире Радио Свобода.
По его словам, некоторые международные бизнес компании наблюдают, что будет дальше и пока останавливают инвестиции в Украину.
"Компании доверяли Нацбанку, потому что это была независимая организация, которая удержала инфляцию и золотовалютные резервы. Политика Нацбанка была понятна и предсказуема. Бизнес хочет иметь какую-то предсказуемость и без этой предсказуемости компании заявили публично, что некоторые из них останавливают дальнейшие инвестиции, пока не будет понятно, какие будут следующие шаги и что можно ожидать дальше", - заявил Гундер.
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